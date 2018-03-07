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周錫瑋登記初選 喊話新北超越台北

中央社2018/03/07 14:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）前台北縣長周錫瑋今天完成新北市長選舉國民黨內初選登記，並強調自己是終身黨員。他說，將來與北市是競爭與合作關係，甚至贏過台北市；也說初選後一定團結，只有一個人參選。

周錫瑋今天前往中國國民黨新北市黨部登記參選下屆市長，依據黨部提供的表格繳交相關證件、學歷證明。在承辦人索取黨費繳交證明時，周錫瑋還強調，「我是終身黨員啊」。

依照中國國民黨黨費繳納方式，一次繳納黨費新台幣1萬元以上者，終身毋需再行繳納黨費。

周錫瑋受訪時表示，初選辯論是選舉的一種禮貌，可以讓市民肯定與信賴，才能讓選民充分認識參選人的專業、能力、遠景與藍圖，國民黨參選人應大方的向市民報告與接受檢驗。

由於對手侯友宜一直沒有明確表態是否接受辯論，周錫瑋說，每一個人都有競選方式，對於侯友宜的競選方式也給予尊重。不過，他有信心贏得初選，並且在年底大選一起團結打贏選戰。國民黨會讓選民有信心，也滿足市民。

今天登記時，國民黨新北市黨部主委李乾龍事先前往市黨部樓下等待，周錫瑋說，與李乾龍什麼都可以談也有共識，經過初選後，一定只會有一個人參加新北市長選舉。

周錫瑋昨天參加聚會時，還與李乾龍同台唱歌。被問到彼此的關係，他說，他們彼此之間相親相愛，也有默契；參加婦女會的朋友聚會時，唱的歌曲「選擇」，是唱給新北市民聽。

周錫瑋也說，有絕對的信心與能力打贏新北市長選舉，自己將目標放在「讓新北贏台北」，雙方將會是既競爭又合作的關係。

他說，新北市人口多過台北市150萬人，但預算卻比台北市少編列新台幣126億元。過去新北市提供台北市飲水、供電、處理汙水，但彼此合作包括興建道路等，卻有瓶頸無法推動。

周錫瑋認為，新北市土地比台北市大7.5倍大，可以由年輕人主導新興產業以贏台北市。另外，智能交通可解決減碳問題，將來要推動國語、英語、城市語言等三語教育。

另外，周錫瑋說，過去環保的整治河川也已勝過台北市，希望讓新北市民不再認為是二等國民，要走向國際化要有競爭力。這陣子勤走地方，與電競的年輕人、文創藝術家等談到年輕人的未來，他希望讓大家實現「買房一坪低於20萬元」的願景。

李乾龍受訪時則表示，周錫瑋是讓人尊敬與尊重的長官，會以最公平、公正、公開的方式舉辦初選，尊重參選人的協調意願，由參選人決定是否舉辦辯論。他還說，黨主席吳敦義從未因為黨內初選與他聯繫。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070307

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