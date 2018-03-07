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中央社

環團籲南遷 環保署：防空污無南北差距

中央社2018/03/07 14:18
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者蔡佳伶台北7日電）時代力量立委徐永明與環保團體今天主張空氣品質南北差異大，環保署應南遷。環保署空保處簡任技正吳正道說，對空氣的關心不因辦公地點有所不同，施政順序絕對沒有南北差距。

徐永明今天在立法院召開「改善中南部空氣品質，環保署應站第一線」公聽會，邀請學者專家和官方代表進行討論。

徐永明表示，台灣空氣品質問題呈現嚴重的南北差距，比較擔心的是在經費資源有限情況下，加上擁有決策權的中央部會都集中在北部，會不會北部防治進步了，但南北差距反而擴大。

他說，希望環保署能嚴肅考慮南遷議題，站到第一線，切實感受空污問題，很多環保團體希望環保署應南遷，南北空氣品質差距真的要好好努力改善。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，空氣污染影響全民，環保署應南遷，站到第一線感受中、南部人的感受，而且污染源頭大部分在中、南部，環保署若南遷能直接找出源頭，進行溝通協調；南遷也能具體改善空污問題，苦民所苦時就會有切身之痛，才會想要馬上解決。

環球科技大學環境資源管理研究所副教授陳泰安說，以前是老人家說台北空氣不好，現在情況整個翻轉，紫爆幾乎是雲林、彰化、台中、高雄、屏東及台南等縣市的民眾天天面對的情況，環保署若能南遷，就會知道要把心要放在這個地方，南部人真的渴望中央多把目光放在這裡。

環保署空氣品質保護及噪音管制處（空保處）簡任技正吳正道在記者會中表示，環保署南遷是很大的議題，對於改善中南部空氣品質，環保署向來站在第一線，對空氣的關心不會因為辦公地點而有所不同，施政優先順序也絕對沒有南北差距。

他說，空氣品質有南北差異是事實，但絕對不是環保署施政偏心，最主要是地理位置和氣象條件所致。（編輯：溫貴香）1070307

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