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農糧署：8日轉冷 蔬菜交易價18元守得住

中央社2018/03/07 14:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）台北果菜批發市場近2週二度休市3天，明天開市；傳統市場仍有營業攤位，今天高麗菜1台斤19元。農糧署說，是好價位，明天轉冷需求會增，整體蔬菜交易均價守得住每公斤18元。

2月21日初六才開工，台北果菜批發市場2月24到26日跨週一例行休市日又休市3天，加上氣溫變化助勢，2月27日開市引發供過於求狀況發生，高達3000公噸的供應量，遠大於每天需求1600到1800公噸的正常水準，不只整體蔬菜交易均價每公斤大跌7元，甚至讓吃不下的菜因為壞了、丟了，農民怨聲載道。

農委會短期間立即協調台北市政府縮短3月5到7日第二次休市3天不成，農委會農糧署近期馬不停蹄進行供應量的分散調度，設定8日開市北送台北果菜批發市場的整體蔬菜供應量在2500到2700公噸之間，交易均價每公斤新台幣18到20元。

農糧署副署長蘇茂祥說，拚命調度加上明天天氣轉冷，市場需求會增加，8日開市有信心交易均價不會低於每公斤18元，交易量也不會超過2700公噸。

對於今天雖然休市，仍有銷售蔬菜的攤位，出現菜王高麗菜零售價每台斤19元。他說，在這個季節，這是好價位，明天不會更差、應該差不多。（編輯：李錫璋）1070307

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