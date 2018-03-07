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買完刮刮樂敲響店內中獎之鐘 北市30歲女幸運中千萬

鉅亨網2018/03/07 14:25
鉅亨網 / NOWnews
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台彩春節限定刮刮樂繼「2000 萬開運發財金」頭獎 2000 萬在新竹刮出後，現在又傳出好消息，「$1000 萬年終獎金」刮刮樂第一個頭獎在台北幸運被刮出，頭獎得主為一名約 30 多歲小姐，原本買完一本刮刮樂就要離開，店員直覺請她敲店裡「中獎之鐘」，沒想到真的刮中千萬頭獎。

今年春節限定刮刮樂共有 6 個千萬 (含) 以上大獎及 349 個百萬 (含) 以上大獎，過年期間，傳出百萬大獎被刮出的幸運消息，但除了一個 2000 萬頭獎被刮出之外，仍有 4 個千萬以上大獎在等待幸運得主。

台彩表示，目前第一個「$1,000 萬年終獎金」頭獎得主，已經於台北市大安區飛來富二六八彩券行被刮出，這家彩券行已經經營 20 多年，但一直沒有刮出過百萬以上的大獎獎項，這次刮出大獎，彩券行表示，應該是今年年前所掛上的「中獎之鐘」所帶來的好運，才敲響這個千萬大獎。

該彩券行指出，中獎之鐘是在客人有中獎的時候敲響，讓鐘聲可以散播這樣的好消息及好運氣，這樣的中獎之鐘一直找了好幾年，但遲遲都沒有找到合意、有感覺的樣式，直到今年過年前，在網購時看到一個有感覺的鐘，沒想到掛上之後，過年期間中獎之鐘的鐘聲不斷，也為店內帶來熱鬧、歡樂的氣氛。

這次刮中「$1,000 萬年終獎金」的中獎人，是一位年約 30 多歲的小姐，一進門就說要挑一本「$1,000 萬年終獎金」，那時店內一直很忙，本來這位小姐買完就要走了，但直覺就一定請她敲響這個中獎之鐘，敲的時候還覺得聲音特別響亮，沒想到她就是千萬大獎的得獎者。

台彩總經理蔡國基今 (7) 日也特別前往投注站祝賀，同時也提供該張中獎刮刮樂的批購證明單樣張，證明此張頭獎的確是由飛來富二六八彩券行所批購與售出。

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