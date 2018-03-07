杜拜VR主題樂園　採用宏碁旗下宏星解決方案

宏碁旗下負責虛擬實境業務的宏星技術StarVR，今（7）日宣布虛擬實境定點式娛樂解決方案獲得位於杜拜的全球最大室內VR主題樂園採用。與該樂園主要內容供應商Starbreeze合作，StarVR解決方案為Emaar娛樂公司在杜拜購物中心所經營之VR主題樂園提供高度客製化的硬體設計、現場施工、服務人員訓練及售後服務等。

StarVR公司副董事長高樹國表示，公司解決方案專為商業應用打造，具領先業界的超高解析度與210度超廣視角，可以讓觀眾體驗到不同於家用型裝置的頂級虛擬實境體驗。Emaar娛樂公司執行長Damien Latham則指出，VR主題樂園是公司最新力作，藉由與StarVR等夥伴通力合作，打造了畫時代的精采體驗，期待在提供創新娛樂體驗的同時，能不斷推動產業創新。