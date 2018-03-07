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杜拜VR主題樂園　採用宏碁旗下宏星解決方案

記者許家禎／台北報導2018/03/07 14:40
▲宏碁旗下負責虛擬實境業務的宏星技術StarVR，宣布虛擬實境定點式娛樂解決方案獲得位於杜拜的全球最大室內VR主題樂園採用。（圖／擷取自StarVR官網）
▲宏碁旗下負責虛擬實境業務的宏星技術StarVR，宣布虛擬實境定點式娛樂解決方案獲得位於杜拜的全球最大室內VR主題樂園採用。（圖／擷取自StarVR官網）

宏碁旗下負責虛擬實境業務的宏星技術StarVR，今（7）日宣布虛擬實境定點式娛樂解決方案獲得位於杜拜的全球最大室內VR主題樂園採用。與該樂園主要內容供應商Starbreeze合作，StarVR解決方案為Emaar娛樂公司在杜拜購物中心所經營之VR主題樂園提供高度客製化的硬體設計、現場施工、服務人員訓練及售後服務等。

StarVR公司副董事長高樹國表示，公司解決方案專為商業應用打造，具領先業界的超高解析度與210度超廣視角，可以讓觀眾體驗到不同於家用型裝置的頂級虛擬實境體驗。Emaar娛樂公司執行長Damien Latham則指出，VR主題樂園是公司最新力作，藉由與StarVR等夥伴通力合作，打造了畫時代的精采體驗，期待在提供創新娛樂體驗的同時，能不斷推動產業創新。

宏星指出，位於杜拜市中心的杜拜購物中心（The Dubai Mall）占地34萬坪，為全球最大的商場及娛樂中心。經營該購物中心的Emaar地產控股為再創高峰，由旗下的Emaar娛樂公司於本月開設全球最大的高品質室內VR主題樂園（名稱為VR Park），樓板面積逾2000坪並涵蓋兩個樓面。

即日起，民眾可透過5K超高解析度、210度超廣視角的頭戴式顯示器，體驗一系列的虛擬實境遊戲。參觀者可置身被末日的殭屍包圍，變身生化機械大猩猩站在高樓上抵抗外來飛船，或是化身退隱江湖的殺手與人激烈槍戰。

 

 

關鍵字宏碁宏星虛擬實境杜拜vr
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