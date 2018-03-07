陸知名維權人士被旅遊 BBC全程入鏡

胡佳表示，他被帶走的原因是現在要開人大、政協兩會（全國人民代表大會會議、中國人民政治協商會議全國委員會會議），還要修改憲法，「這樣我不能待在北京，不能待在北京的一個重要原因，就是他們不能讓我接觸像你們這樣的境外反華勢力。」

影片顯示，BBC記者站在胡佳北京住所的圍欄外伸出麥克風訪問胡佳，過程中數度遭到一名黑衣男子用手遮擋鏡頭，並示意要記者離開。

（中央社台北7日電）英國廣播公司（BBC）中文網昨天發布的一則影音新聞，拍攝到中國大陸知名維權人士胡佳日前從家中被國保人員帶去「旅遊」的過程。胡佳說，每年中國「兩會」召開，都會發生這樣的情況。

胡佳語畢，就被國家安全保衛人員催促上車，其中一人還幫他拉行李箱。

記者問他：「這些人是要把你帶走嗎？」胡佳用英語回說：「對，政治警察。」

報導指出，中國大陸每年都有幾十名維權人士在警察資助下被迫「放假」，他們會被送到岸邊或山區的旅館。把這些維權人士送走的主要原因是，中共當局擔心他們破壞中國一年一度的兩會。

根據影片，胡佳表示，這是每年兩會都有的情況。他最後上了一輛黑頭車被載走。

相較過往外媒試圖採訪中國大陸維權人士時動輒遭到國保人員粗暴攔阻、破壞器材，甚至被毆打、逮捕，BBC公布的這則影片是近年罕見完整呈現採訪過程。

香港電台1日引述胡佳說，新華社報導取消中國國家主席連任限制消息後，國保便加強監控，不允許他發表意見。「明日將被迫離開北京，直至本月22日。」

胡佳相信，諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞同樣會被帶離北京。

此外，獨立記者高瑜1日也「被旅遊」。已故中共總書記趙紫陽的祕書鮑彤在兩會結束前也不能接受採訪。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070307