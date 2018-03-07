亞太學院欠薪 教部：20日前需補足

教育部技職司專委柯今尉今天表示，校方於2月14日先補發了積欠的4成學術研究費（原打3折，即積欠7成），至今還有3成未補。教育部已開罰校方新台幣10萬元，並於3月6日發函，要求14天內將剩下的補足。

（中央社記者陳至中台北7日電）亞太創意技術學院積欠教師學術研究費，教育部技職司專門委員柯今尉今天說，已開罰校方新台幣10萬元，並要求於20日前補足欠薪。

柯今尉說，新的期限是3月20日，屆時如果仍未補足欠薪，將持續開罰。

另外，高教工會今天帶著多位學生北上陳情，控訴校方以「廢系」為由，逼迫學生轉學、休學。有的學生因此被迫離開家鄉，負擔更高的住宿費、交通費，新的學校也不願全數抵免學分。

柯今尉說，已要求學校於31日前提報學生協助方案，教部將嚴格檢視方案，確保學生的權益。至於轉學後學分抵免問題，柯今尉說，採認學分是大學自治事項，教育部不便插手，但如果學生要補的學分實在太多，會幫忙和學校協調，看可否在開課和生活方面給予協助。

至於高教工會要求依照「私校法」解散亞太學院董事會，柯今尉說，依法必須是董事會違法或違反捐助章程，導致校務無法正常運行。解散董事會必須向法院申請，因此須有充分資訊佐證，歡迎各界提供相關證據。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070307