台股盤後－白宮高層亂鬥人心惶惶 下跌39點1080

台股今 (7) 日早盤受到美國白宮首席經濟顧問柯恩請辭，美國期指大跌，拖累指數開低，儘管鴻海逆勢抗跌，加上顯卡及被動也持續走強，推升指數一度翻紅越過 10800 點，不過仍不敵台積電等權值股殺低，終場下跌 39.02 點，以 10745.32 點作收，成交值 1207.36 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對抗跌，在生醫類股帶動下，終場上漲 0.39 點，以 149.01 點作收，順利攻上季線，成交值 359.72 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是玻陶類股，跌幅達 1.4%，汽車、鋼鐵、半導體、油電燃氣、化學、電子零組件、水泥、資訊服務、電器電纜、觀光、金融、橡膠、光電、紡纖、建材營造、橡膠、通信網路、造紙、航運等也均收黑。