陳其邁出線 綠營籲團結打贏高雄選戰

陳菊表示，在競選期間內，參選人之間的競爭在所難免，但這是人性、更是在民主制度下的必然性；她呼籲所有黨內同志，尊重黨內民主機制及理念價值，在初選後回歸團結。

民進黨高雄市長黨內初選民調中午出爐，陳其邁以35.9%大勝其他參選人。人還在國外訪問的陳菊透過高市新聞局發布新聞簡訊表達恭賀，並樂見黨內民主機制順利完成，期盼無論結果是否如大家所預期，未來都要團結合作向前行，全力輔選。

（中央社記者程啟峰高雄7日電）民進黨高雄市長初選民調立委陳其邁出線，高雄市長陳菊呼籲，黨內團結向前行，民進黨高市黨部主委黃彥毓盼回歸團結打贏選戰，失利的參選人也紛表態願全力輔選陳其邁。

她也期待，未來在總統蔡英文及行政院長賴清德的改革工程下，捍衛並延續民進黨綠色執政，共同守護高雄。

黃彥毓中午在民進黨高市黨部受訪說，民進黨市長初選參選人都是一時之選，感謝他們在初選期間展現民主風度進行君子之爭，並感謝市民配合黨內市長初選民調作業，為高雄選出優秀的人選。

黃彥毓期待，隨著市長初選落幕，大家要回歸團結。他也期待陳其邁能「母雞帶小雞」，打贏年底的市長及市議員選戰。

高雄市議會議長康裕成前往民進黨高市黨部登記時受訪說，會全力支持陳其邁，希望大家團結，年底選戰能繼續保持這屆市長及市議員的選戰戰果。

趙天麟以「不同的位置，同樣的心意」為題發布新聞指出，「我已致電向陳其邁道賀，並祝福他在年底的市長選舉順利高票當選，承擔大高雄下階段的發展重任」。

趙天麟也表示，在未來競選過程中，只要陳其邁認為有需要的地方，他都願意義無反顧的給予協助。

管碧玲也在臉書以「堅持包容、無怨無悔」為題貼文表示，全力輔選陳其邁，強調為高雄必須團結。（編輯：方沛清/李亨山）1070307