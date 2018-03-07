「亞洲世紀」到來 中國經濟體規模將於今年超越歐元區

彭博社彙整的數據指出，中國的國內生產總值預計今年將達到約 13.2 兆美元，超越歐元區 19 國總計的 12.8 兆美元。而亞洲包含日本、印度、菲律賓與印尼等國家經濟體總和，已在 2016 時，超越北美與南美的經濟體規模。

彭博社數據顯示，中國的經濟體規模將在今年超越歐元區 19 國的規模，中國的 GDP 成長速度約為歐元區的 3 倍。而渣打銀行的經濟學家認為，近年來的經濟體制、基礎設施、教育和硬體礎建設的發展，皆有利於亞洲國家。

中國為全球第二大經濟體，但成長正逐步放緩，中國國家主席習近平正試圖轉型國內經濟型態，希望從過去的低工資與高出口模式轉向更加平衡的組合，國內支出的成長將扮演很重大的角色。

然而，中國面臨著諸多挑戰，舉例來說，必須管理不斷膨脹的債務，以及國內金融市場需要向全球投資者開放，政府必須面對迅速老齡化的人口，聯合國預計到 2030 年時，中國約有 1/4 的人口超過 60 歲。

渣打銀行的經濟學家 David Mann 預計，至 2020 年前，中國經濟體應該每年以至少 6％的速度增長，而 2020 年後約保持 5％至 5.5％的成長速度。他表示，而歐元區的未來幾十年的成長率很難會高過 2％。

野村控股的新興市場經濟主管 Rob Subbaraman 表示：「中國對全球金融市場和大宗商品的影響不再是微不足道，但是其經濟規模同時導致經濟緊張局勢，如在貿易和投資的市占率競爭」，中國也造成國際間外交政策的緊繃。