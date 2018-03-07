JR東日本4月來台 開咖啡店賣鐵路套票

（中央社記者楊明珠台北7日電）日本的東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布，預定4月在台灣成立分公司，並在台北市設立「JAPAN RAIL CAFE台灣店（暫稱）」，販售餐飲、鐵路套票，做為招攬台灣旅客的據點。

JR東日本是日本7間JR鐵路公司之一，是JR集團中規模最龐大的公司。JR東日本官網公布，預定4月在台北設立的公司註冊名為「台灣捷爾東事業開發股份有限公司」，資本額為新台幣2700萬元，董事長兼總經理是石黑陽一，台北分公司由JR東日本100%出資。

JR東日本表示，這是為了達成去年11月公布的「生活服務事業成長願景(NEXT10)」目標，希望善用經營資源，在台灣發展事業，藉以加強集團的品牌力，讓集團永續成長。