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中央社

台灣62歲婦產男嬰 醫師都嚇了一跳

中央社2018/03/07 14:37
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧、韋可琦台北7日電）一名62歲台灣婦女日前經長庚醫療團隊協助順利生下健康男嬰；台北長庚醫院婦產科系產科主任蕭勝文說，62歲吳女士前來求診時，真的嚇了一跳。

台北長庚醫院婦產科系產科主任蕭勝文指出，根據文獻顯示，全球罕見的超高齡產婦幾乎都是以試管方式受孕，且多為剖腹產，而全球超過60歲以上產婦至少有51人。

蕭勝文指出，目前世界最高齡的孕婦是印度一名72歲婦人，經由試管嬰兒方式受孕，最後剖腹產生下一名男嬰；而全球目前最高齡的自然受孕孕婦則是美國一名59歲女性，最後以剖腹產生下一名寶寶。

台北長庚醫院今天舉辦記者會宣布62歲婦人順利產下男嬰，台北長庚醫院院長謝燦堂表示，一般女性停經年齡約為50歲，因此女性年過45歲就屬於高齡產婦，年過55歲則屬於超高齡產婦。

台北長庚醫院婦產科系產科主任蕭勝文說，對這類年長女性而言，想懷孕只有3種方式，首先是停經時間較晚的女性，如果仍有排卵就有機會自然受孕；其次是試管嬰兒，使用年輕時冷凍的卵子，等到停經後再拿出來受精懷孕；第3種是借卵生子，以他人的卵子受精後再植回女性腹中。

5年前台大醫院曾替一名62歲婦女剖腹生下一對雙胞胎，是全台最高齡的剖腹產產婦，這次長庚醫院接生的62歲孕婦則是台灣最高齡的自然產產婦。

蕭勝文解釋，自然產雖然恢復快、出血量低，但若有心臟、高血壓問題的孕婦或為多胞胎則不建議自然產；剖腹產出血量會比自然產多出約500cc、恢復也較慢，另因試管嬰兒多胞胎機率大，所以全球超高齡產婦多為剖腹產。

蕭勝文說，在此之前，他收治最高齡的產婦僅50歲出頭，62歲吳女士前來求診時，真的嚇了一跳，但經過檢查發現吳女士身體狀況非常好，完全不輸40多歲女性，也沒有任何疾病，和家屬討論後才會決定自然產。

長庚醫院婦產部系主任洪泰和建議，高齡婦女懷孕前應徵詢專業醫師意見，了解高齡懷孕對母體胎兒風險，所有醫療行為都嬰符合現行條令規定，一旦懷孕後務必選擇適當醫療團隊，隨時追蹤身體狀況。（編輯：施燕飛/方沛清）1070307

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