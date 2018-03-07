歌仔戲加京劇和女高音 演出天籟人聲

（中央社記者羅苑韶台北7日電）「天籟人聲、四個國寶」音樂會同時結合歌仔戲、京劇和西洋歌劇詠嘆調，籌辦人、大提琴家張正傑今天說，匯集廖瓊枝、朱陸豪和林惠珍等人，盼下一代認識台灣最好、最棒的聲音。

玉山音樂宴饗--張正傑親子音樂會「天籟人聲、四個國寶」匯集歌仔戲國寶廖瓊枝、有京劇第一美猴王之稱的朱陸豪、女高音林惠珍，加上傳唱排灣古謠的高士古謠隊，3月10日在台中國家歌劇院、5月5日在台北國家音樂廳演出。

張正傑今天在活動記者會表示，將這幾名國寶級藝術家結合在同一場音樂會，心中的激動和感動無法形容。廖瓊枝、朱陸豪和林惠珍的聲音具戲劇效果和高度張力，一定要教給下一代認識。