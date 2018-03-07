歌仔戲加京劇和女高音 演出天籟人聲

（中央社記者羅苑韶台北7日電）「天籟人聲、四個國寶」音樂會同時結合歌仔戲、京劇和西洋歌劇詠嘆調，籌辦人、大提琴家張正傑今天說，匯集廖瓊枝、朱陸豪和林惠珍等人，盼下一代認識台灣最好、最棒的聲音。
玉山音樂宴饗--張正傑親子音樂會「天籟人聲、四個國寶」匯集歌仔戲國寶廖瓊枝、有京劇第一美猴王之稱的朱陸豪、女高音林惠珍，加上傳唱排灣古謠的高士古謠隊，3月10日在台中國家歌劇院、5月5日在台北國家音樂廳演出。
張正傑今天在活動記者會表示，將這幾名國寶級藝術家結合在同一場音樂會，心中的激動和感動無法形容。廖瓊枝、朱陸豪和林惠珍的聲音具戲劇效果和高度張力，一定要教給下一代認識。
這場親子音樂會由鋼琴和提琴等西方樂器伴奏演出，負責編曲、目前任教台灣藝術大學的謝婉玲表示，傳統戲曲伴奏較少情緒，為了不更動戲曲表現，保留原旋律，例如歌仔戲的過門維持原樣，但在句子間配上不同西洋和聲，希望可以給傳統藝術不一樣的生命。
音樂會曲目出現朱陸豪演出德布西「大提琴奏鳴曲」，謝婉玲解釋這個組合指出，原曲講小丑偷摘月亮的故事，於是安排朱陸豪飾演美猴王也來摘月。
朱陸豪、廖瓊枝和林惠珍也在記者會上演唱音樂會曲目片段，3名藝術家展現的身段令人動容。高齡82歲的廖瓊枝一開口唱，像戲精上身，表情一轉，些微手勢引領所有聽眾眼神。張正傑說，幾次辦音樂會，廖瓊枝一開口唱哭調，都會下雨，表示上天也感動。
廖瓊枝多年來投身歌仔戲薪傳，她在記者會後對媒體表示，歌仔戲搭配西方樂器，有新鮮感，氣氛不一樣。她多次嘗試和交響樂團和國樂團等有別於傳統歌仔戲的方式演出，希望可為歌仔戲多開一條路。
音樂會曲目包括廖瓊枝演唱王寶釧「自君一別」、「我身騎白馬」；朱陸豪演唱空城計、霸王別姬「垓下歌」、挑滑車；林惠珍演唱蝴蝶夫人「美好的一日」。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070307