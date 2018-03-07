遊戲業性別嚴重失衡 英企業向女性招手

法新社報導，Creative Assembly旗下遊戲「全軍破敵：戰鎚」（Total War: Warhammer）首席技術視覺設計師阿茲哈（Jodie Azhar）說：「我們想要消除大眾對遊戲業的誤解，像是『男性比女性還要容易在這個產業找到工作』，或『我媽媽叫我找一份真正的工作』。」

（中央社倫敦7日綜合外電報導）鑒於遊戲產業女性占比僅19%，英國知名遊戲開發商Creative Assembly過去3年都在他們南倫敦荷善（Horsham）的辦公室舉辦研討會，盼鼓勵更多女性人才加入。

根據2016年的研究，儘管英國女性玩家占半數，但遊戲業從業人員僅19%是女性。

「遊戲業女性」（Women in Games）總裁伊沙曼（Marie Claire Isaaman）說：「這19%的比例中，有多少女性真的從事製作遊戲？」

她說：「如果參考其他資料的話，可以知道多數女性沒有在製作遊戲。所以女性角色是由全男性團隊製作的，這是個大問題。」

阿茲哈認為遊戲業缺乏女性，主要跟教育有關，例如「我喜歡玩電玩，但我從來不知道開發遊戲可以是一個職業。我在學校從沒聽說過有這樣的工作」。

Creative Assembly因此舉辦只限女性參加的研討會，讓學齡女孩們有機會接觸遊戲業，學個一兩招。

根據英國獨立電玩遊戲開發商協會（IndependentVideo Game Developers' Association）負責人威爾森（Richard Wilson），會出現這樣的懸殊差距，主要是因為較少女孩選讀科學、科技、工程與數學課程。

不過近幾年有越來越多女性也加入開發團隊，遊戲業也漸漸蓬勃發展：英國目前有2000多家遊戲工作室，聘僱約1萬3000人，2017年遊戲業成長7%。

伊沙曼說：「情況朝正確的方向前進。」她期盼，到了2025年，從事遊戲業的女性比例可達40%。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070307