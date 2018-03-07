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中央社

陸惠台措施金融吃不到 顧立雄：需雙方談

中央社2018/03/07 14:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北7日電）中國大陸日前推出惠台31項措施，金融業涵蓋3項，金管會主委顧立雄強調，金融業是特許事業，互惠互利措施需經過雙方洽談，歡迎陸方透過兩岸既有的溝通平台，在互惠互利基礎下進行洽談。

國台辦近期公布31項惠台措施，其中，對金融有三大開放措施，包含台資銀行、商家可與中國大陸銀聯以及中國大陸非銀行支付機構合作、兩岸徵信機構合作，以及台資銀行可與中國大陸同業協作，以銀行團貸款提供金融服務。

對於陸方31項惠台措施，顧立雄今天受訪時指出，除了既有人員考照這塊之外，其他金融開放都是要經過雙方洽商，不是單方面宣布開放就可以了。

他說，如果台資銀行可以自行跑過去設點，那當然就是惠台，但實際運作不是這樣，畢竟金融業是特許行業，到對岸設點要先經金融監督管理委員會核准，之後再經對岸主管機關核准，同樣的，大陸金融機構登台也要經過金管會的同意。

同時，顧立雄也說，就陸方對金融業的惠台措施文字來看，他不太清楚所謂的協作是指什麼，另外，兩岸銀行聯貸本來就有了，至於小額支付以及徵信是指台資銀行可以發行銀聯卡？還是雙方電子支付機構可以互相設點？且徵信合作涉及個資保護以及資料使用等問題，就國台辦現階段公布的兩、三行文字完全看不出具體內容。

顧立雄強調，陸方若要有惠台措施，就要在互惠互利的基礎上雙方洽商協談，歡迎中國大陸金融監理單位透過兩岸既有的溝通平台，在互惠互利的基礎下進行洽談。

至於是否要透過兩岸金融三會的平台來談？他說，層次不一定要拉到這麼高，可透過既有的工作平台來洽談。（編輯：張均懋）1070307

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