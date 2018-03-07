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警執法遭毆嘆沒公道 警方澄清無關說

中央社2018/03/07 14:47
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市麻豆警分局楊姓員警4日處理交通事故時遭當事人推倒受傷，事後在個人臉書發文感嘆執法遭圍毆卻得不到公道。警方今天表示，至今已偵辦4名嫌疑人，沒有關說情況。

楊姓員警在4日下午前往轄區處理一起自小客車與機車的交通事故時，自小客車駕駛孫姓男子對於酒測規定、雙方行車記錄器調閱的先後問題認知不同，出言辱罵楊姓員警，還有動手勒頸、拉扯等動作，致使楊姓員警重心不穩跌倒，背部及頸部受傷。

楊姓員警事後在個人臉書發文感嘆執法遭圍毆，卻沒有得到公道，文中質疑麻豆農會總幹事孫慈敏涉及為丈夫關說，發文還被其他網友上傳臉書社團爆料公社。

楊姓員警今天表示，不知道發文內容會被轉傳到爆料公社。網友轉傳時所寫的「農會總幹事老公率眾圍毆」，與當時狀況不同，也不是他的本意。當天是驗傷後回到派出所，發現只有一名現行犯被移送；又見到孫慈敏進入分局，質疑是否因此讓事發時在場的孫慈敏丈夫不用到分局作筆錄。

孫慈敏受訪時表示，當天因為有農會員工被請到分局作證，她只是前去關心員工，並載有喝酒的員工回到農會。

麻豆警分局今天指出，經調查後發現當天三波警民衝突共約20多鐘。在員警及現場其他民眾指認下，當天將涉嫌動手的孫姓男子依現行犯逮捕，再以妨害公務等罪嫌移送台南地檢署。

警方指出，警方隨後根據員警身上秘錄器所拍到的畫面及聲音，陸續傳訊4人到案說明；其中3人涉嫌以不雅詞句辱罵員警，也將依妨害公務等罪嫌送辦。初步認定涉嫌出手毆警的只有一人，其他人應是試圖勸架時有推開雙方動作。偵辦過程中沒有人向警方關說，該查的都不會放過。（編輯：方沛清）1070307

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