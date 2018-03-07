臺中市監理站：燃料費逾期罰鍰欠繳通知　不是詐騙是真的

近日網路瘋傳有民眾收到行政執行署臺中分署的汽（機）車燃料費傳繳通知書，誤以為是詐騙的新手法；臺中市監理站表示，經監理機關查證確實有該筆燃料費逾期罰鍰欠繳紀錄，並移送臺中分署強制執行。

臺中分署也表示，汽（機）車燃料費傳繳通知書可至超商繳款是真的，請民眾接獲通知書時，應小心求證，保障自身權益，勿以為是詐騙新手法，而置之不理。

臺中市監理站代理站長楊永川表示，汽（機）燃料費為每年7月開徵，如民眾未收到繳費通知單，可就近至24小時便利商店的多媒體補單機或監理單位補單繳納，不必負擔手續費；如已有繳費單則可用郵局、電話語音、各金融機構等多種繳費方式。