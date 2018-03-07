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臺中市監理站：燃料費逾期罰鍰欠繳通知　不是詐騙是真的

記者黃玿琮／台中報導2018/03/07 15:07
▲臺中市監理站將於3月10日上午開辦「假日門市」，提供預約機車考照等便捷服務。（圖／台中監理站提供2018.3.7）
▲臺中市監理站將於3月10日上午開辦「假日門市」，提供預約機車考照等便捷服務。（圖／台中監理站提供2018.3.7）

近日網路瘋傳有民眾收到行政執行署臺中分署的汽（機）車燃料費傳繳通知書，誤以為是詐騙的新手法；臺中市監理站表示，經監理機關查證確實有該筆燃料費逾期罰鍰欠繳紀錄，並移送臺中分署強制執行。

臺中分署也表示，汽（機）車燃料費傳繳通知書可至超商繳款是真的，請民眾接獲通知書時，應小心求證，保障自身權益，勿以為是詐騙新手法，而置之不理。

臺中市監理站代理站長楊永川表示，汽（機）燃料費為每年7月開徵，如民眾未收到繳費通知單，可就近至24小時便利商店的多媒體補單機或監理單位補單繳納，不必負擔手續費；如已有繳費單則可用郵局、電話語音、各金融機構等多種繳費方式。

請車主多加利用按時繳納，逾期未繳將依公路法第75條規定處300元至3000元罰鍰，並停止辦理車輛異動或換發牌照。如仍不理會，將面臨移送強制執行，請民眾接獲通知時，務必小心求證，勿一律認為是詐騙集團所為而不理，以免權益受損。

另外，臺中市監理站將於3月10日上午開辦「假日門市」，提供預約機車考照、駕照日文譯本、職業駕照審驗及換發等便捷服務，歡迎上班族及學生多多利用。代理站長楊永川表示，鑑於上班族與學生平日較無法請假辦理監理業務或報考機車駕照，於每月第2個星期六上午提供預約機車考照。

另該站便捷服務窗口(北屯路與德化街口)，同時受理自用小型車及機車行照補發、普通汽機車駕照補發、職業駕駛人駕照換發及審驗、駕照審查證明書、駕照日文譯本，以及監理業務住居所及就業處所地址的申請等服務。

有意願報考機車駕照，需透過「監理服務網」預約報名，限200個名額，額滿為止，且不受理現場報名。假日門市當日也有道路交通安全講習(無照駕駛親子班3小時)課程，須事先預約並於上午9點之前完成報到。

關鍵字台中監理站燃料稅假日門市
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