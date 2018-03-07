區塊鏈人才夯 人均月薪12萬台幣 被指有泡沫

據《北京晨報》報導，Boss 直聘研究院資料顯示，與區塊鏈相關的崗位招聘需求自 2017 年下半年開始快速增長，2017 年 11 月成為第一個明顯的爆發點；2018 年 1-2 月，區塊鏈相關人才的招聘需求已達到 2017 年同期的 9.7 倍，發佈區塊鏈相關崗位的公司數量同比增長 4.6 倍。

據 Boss 直聘研究院資料顯示，2017 年 11 月之後，與區塊鏈相關的崗位平均招聘薪資達到 2.58 萬元人民幣 (約 12 萬元新台幣)。雖然薪酬亮眼，但因區塊鏈技術目前還沒有真正紮實地落地應用，加上監管政策存在不確定性，導致區塊鏈行業存在較大的不確定性，人員的薪酬也存在一定的泡沫。

截至 2018 年 2 月，區塊鏈相關崗位占到互聯網行業總崗位量的 0.41%，但專業區塊鏈技術人才的供需比僅為 0.15，供給嚴重不足。

不平衡的供需比也拉高了區塊鏈人才的平均薪資。資料顯示，2017 年 11 月之前，區塊鏈相關崗位的平均招聘薪資為 2.32 萬元 (人民幣，下同)(約 10.7 萬元新台幣。

2017 年 11 月之後，區塊鏈相關崗位的平均招聘薪資達到 2.58 萬元。其中，平均月薪在 2 萬至 3 萬元區間的區塊鏈人才占比最高，達到 41.7%；平均月薪在 1 萬至兩萬元的區塊鏈人才占比達 30.9%；僅有 4.4% 的區塊鏈人才平均月薪低於萬元，也就是說，超過 9 成的區塊鏈人才的薪資都是萬元起跳。

Boss 直聘研究院院長常濛表示，區塊鏈大夯後，不少「掛羊頭賣狗肉」的崗位出現，只要加上「區塊鏈」三個字，薪資就能提升一大截。但 Boss 直聘研究院通過對技能與職位相關性分析後發現，目前市面上的擦邊球崗位並不多，90% 的職位為專業區塊鏈相關崗位。

從職位分佈上看，有 73.7% 的區塊鏈相關崗位為技術類，7.5% 為產品類，8.4% 為運營類，還有 10% 其他崗位 (包括行業分析師、市場推廣、記者等)。

常濛表示，由於區塊鏈相關人才嚴重稀缺，未來一段時間內，「搶人」大戰還將持續，薪資也將持續增長，甚至會出現類似 2014 年和 2015 年移動互聯網激戰時期的「薪資泡沫」。