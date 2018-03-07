NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈阿喵這表情超厭世　網友看後全融化德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

影／男星拿病情當把柄威脅　報應罹患阿茲海默症

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/07 15:08

南韓資深演員李聖旻演過多部電視劇及電影，其中讓他流最多眼淚的，非《記憶》莫屬，因為劇中他飾演罹患阿茲海默症的律師，精湛演技深植人心，但他卻打趣說，片中鄭真（李俊昊 飾）是可靠的後輩，兩人有不少對手戲，某一場四目對視的橋段，卻因為他們太過深情，遭大家開玩笑說他們在搞曖昧。

李聖旻在片中是一名王牌律師朴泰錫，為求勝率不擇手段，甚至還拿著別人的病情當把柄要脅，直到自己罹患阿茲海默症，才發現這是他的報應。劇中朴泰錫只要一發病，記憶就會回到前段婚姻，更不自覺跑到前妻家，讓不知情的現任妻子無法諒解；他除了工作，更是一位好爸爸，直到某天買了兩次相同玩具回家，老婆才發現他不太對勁。而後輩鄭真得知他罹病後，並盡力幫忙掩飾，讓朴泰錫完成律師的職責。


▲李聖旻在《記憶》中飾演王牌律師。（圖／緯來戲劇 , 2018.3.7）

拍戲前，李聖旻翻閱無數阿茲海默症的資料，對這個病因有所了解，但自己演戲時容易投入，常會搞錯發病時機，不過他表示，因為拍攝該部電視劇，自己流了不少眼淚，而且劇中經歷許多不幸，最難的就是調整情緒。

在受訪時，李聖旻開玩笑說，每次他拍戲都跟男演員搞曖昧，在《未生》時是跟任時完，這次就換成2PM成員俊昊，透露有次兩人互相對視的戲，四目相交讓他感受微妙，不過俊昊說，能和李聖旻前輩合作非常開心，但也時時反省自己的演技，連回家洗澡時都在檢討。《記憶》將於8日起，平日晚間11點在緯來戲劇台播出。


▲2PM俊昊劇中是可靠的後輩。（圖／緯來戲劇 , 2018.3.7）

關鍵字李聖旻2pm俊昊記憶
齊藤工再訪台　月底連兩天會粉絲影／張少懷外遇慘遭「淫字」寫滿臉

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan