影／男星拿病情當把柄威脅　報應罹患阿茲海默症

南韓資深演員李聖旻演過多部電視劇及電影，其中讓他流最多眼淚的，非《記憶》莫屬，因為劇中他飾演罹患阿茲海默症的律師，精湛演技深植人心，但他卻打趣說，片中鄭真（李俊昊 飾）是可靠的後輩，兩人有不少對手戲，某一場四目對視的橋段，卻因為他們太過深情，遭大家開玩笑說他們在搞曖昧。

李聖旻在片中是一名王牌律師朴泰錫，為求勝率不擇手段，甚至還拿著別人的病情當把柄要脅，直到自己罹患阿茲海默症，才發現這是他的報應。劇中朴泰錫只要一發病，記憶就會回到前段婚姻，更不自覺跑到前妻家，讓不知情的現任妻子無法諒解；他除了工作，更是一位好爸爸，直到某天買了兩次相同玩具回家，老婆才發現他不太對勁。而後輩鄭真得知他罹病後，並盡力幫忙掩飾，讓朴泰錫完成律師的職責。