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中央社

蘋果獨挑大梁 手機3D感測今年滲透仍低

中央社2018/03/07 14:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北7日電）全球市場研究機構TrendForce指出，蘋果iPhone X帶起3D感測熱潮，由於技術門檻高，擁有量產能力的供應商仍相當有限，致3D感測關鍵零組件垂直共振腔面射型雷射VCSEL供應吃緊，預估今年智慧型手機3D感測滲透率僅13.1%，蘋果仍獨挑大梁。

展望2018年，TrendForce旗下拓墣產業研究院預估，全球智慧型手機3D感測滲透率將從2017年的2.1%成長至2018年的13.1%，蘋果仍將是主要的採用者。

蘋果iPhone X帶起3D感測熱潮，關鍵零組件VCSEL成市場寵兒，但由於技術門檻高，擁有量產能力的供應商仍相當有限，致VCSEL供應吃緊，影響Android陣營跟進速度。

拓墣產業研究院分析師黃敬哲表示，目前生產3D感測模組的技術門檻主要有三：第一，高效率VCSEL元件生產不易，目前平均光電轉換效率僅約30%；第二，結構光技術的必要元件DOE以及紅外光鏡頭的CIS，都需要極高的技術底蘊；第三，3D感測模組生產過程需考量熱漲冷縮的問題，提高模組組裝的困難度。這些因素導致現階段3D感測模組的生產良率仍低。

此外，黃敬哲表示，為因應市場需求，儘管部分廠商積極擴產，但VCSEL整體良率低導致市場供給不足。目前VCSEL的量產以6吋晶圓較符合經濟效益，但多數廠商生產能力仍停留在3吋或4吋，使市場整體供需情況更為緊繃。

觀察3D感測的發展，黃敬哲表示，先前聯想與華碩曾推出搭載Google Tango模組的手機產品，但市場反應有限，直到2017年iPhone X導入TrueDepth相機模組，才使3D感測重新受到市場關注。

現階段市場最關注的莫過於安卓陣營中，誰將率先跟進搭載3D感測模組，目前呼聲最高的華為將在3月底發表P20，然而這款產品據悉僅將搭載後置3D感測模組，主要應用功能是強化AR功能，並非iPhone X的人臉辨識，顯示安卓陣營將先採取技術門檻較低的ToF方案。

此外，黃敬哲指出，VCSEL主要供應商Lumentum與蘋果之間存在專利協議，使得安卓陣營若欲在短期內跟進只能捨VCSEL而擇EEL（邊射型雷射），然而EEL的光電轉換效率較差，且成本較高，這將使安卓陣營的3D感測方案在效率與成本上仍難與蘋果匹敵。

據此，TrendForce保守估計，2018年最多可能僅有兩家安卓廠商跟進，包括華為以及呼聲高的小米，但生產數量都不會太多，所以蘋果仍將是手機3D感測的最大採用者。預計2018年全球搭載3D感測模組的智慧型手機生產總量將來到1.97億支，其中iPhone就占了1.65億支。此外，2018年的3D感測模組市場產值預估約為51.2億美元，其中由iPhone貢獻的比重就高達84.5%。預計至2020年，整體產值將達108.5億美元，而2018至2020年的年複合成長率為45.6%。（編輯：李信寬）1070307

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