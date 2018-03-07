參選高市長 陳其邁：打造智慧城市經濟首都

（中央社記者陳朝福高雄7日電）民主進步黨高雄市長初選由立委陳其邁勝出，他規劃未來與市民共同打造繁榮好生活的智慧城市、經濟首都。
這項民調結果原傳於上午11時30分公布，位於高雄市九如路的陳其邁服務處擠滿支持者準備恭賀，結果等了近2個小時，支持者獲悉陳其邁民調大幅度領先勝出後，高興歡呼。
陳其邁在服務處接受媒體訪問時表示，將代表民進黨參選高雄市長，首先要感謝市民的支持，他知道這是重大責任的付託，要「團結成就高雄」。
陳其邁除了感謝市長陳菊、前高雄市長謝長廷，也感謝這次參與的其他參選人；他說，感謝陳菊、謝長廷在任內對高雄全心全意的付出，將海洋首都蛻變成宜居的城市，尤其讓高雄變成綠色執政、品質保證的典範。
陳其邁也感謝參選過程中退出的立委劉世芳，選擇成全高雄，展現政治家謙讓氣度與胸襟；至於其他參選的立委管碧玲、林岱樺和趙天麟，陳其邁說，大家互相砥礪與集思廣益，都是為讓高雄更好，充分體現民進黨支持者與高雄市民的期待，展現民主風度。
對於初選結果勝出，陳其邁表示，初選結果不是勝敗，而是責任的託付，要團結成就高雄，他會以更謙卑態度，誠懇拜託每一位同志及市民團結，參與高雄市的進步發展。
陳其邁說，將不忘初衷，以民為本，承擔責任，共同打造繁榮好生活的智慧城市、經濟首都，讓綠色執政就是品質保證。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070307