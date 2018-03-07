參選高市長 陳其邁：打造智慧城市經濟首都

（中央社記者陳朝福高雄7日電）民主進步黨高雄市長初選由立委陳其邁勝出，他規劃未來與市民共同打造繁榮好生活的智慧城市、經濟首都。

這項民調結果原傳於上午11時30分公布，位於高雄市九如路的陳其邁服務處擠滿支持者準備恭賀，結果等了近2個小時，支持者獲悉陳其邁民調大幅度領先勝出後，高興歡呼。

陳其邁在服務處接受媒體訪問時表示，將代表民進黨參選高雄市長，首先要感謝市民的支持，他知道這是重大責任的付託，要「團結成就高雄」。

陳其邁除了感謝市長陳菊、前高雄市長謝長廷，也感謝這次參與的其他參選人；他說，感謝陳菊、謝長廷在任內對高雄全心全意的付出，將海洋首都蛻變成宜居的城市，尤其讓高雄變成綠色執政、品質保證的典範。