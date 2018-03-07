完成黨內初選登記　周錫瑋：要讓新北贏台北

前台北縣長周錫瑋今（7）日前往國民黨的新北市黨部，登記參選新北市長的初選；周錫瑋強調，相信國民黨這次的初選後，絕對只會有一個人代表國民黨參選年底的新北市長選舉，也一定會團結！

周錫瑋表示，相信國民黨這次的初選後，能讓選民充分認識參選人的能力、願景、藍圖，這是一個最民主的方式；此外，經過國民黨這次的初選後，國民黨絕對只會有一個人，代表國民黨參選今年年底的新北市長選舉，也一定會團結！

周錫瑋指出，他有絕對的信心與能力，打贏今年年底的新北市長選舉；而他當新北市長的目標，就是「讓新北贏台北」，將來跟台北市的關係是競爭合作關係，希望要讓新北市民不再是二等國民，要讓新北市民走向國際化、有競爭力。