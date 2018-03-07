完成黨內初選登記　周錫瑋：要讓新北贏台北

前台北縣長周錫瑋今（7）日前往國民黨的新北市黨部，登記參選新北市長的初選；周錫瑋強調，相信國民黨這次的初選後，絕對只會有一個人代表國民黨參選年底的新北市長選舉，也一定會團結！
周錫瑋表示，相信國民黨這次的初選後，能讓選民充分認識參選人的能力、願景、藍圖，這是一個最民主的方式；此外，經過國民黨這次的初選後，國民黨絕對只會有一個人，代表國民黨參選今年年底的新北市長選舉，也一定會團結！
周錫瑋指出，他有絕對的信心與能力，打贏今年年底的新北市長選舉；而他當新北市長的目標，就是「讓新北贏台北」，將來跟台北市的關係是競爭合作關係，希望要讓新北市民不再是二等國民，要讓新北市民走向國際化、有競爭力。
周錫瑋說，新北市的人口多過台北市150萬人，但政府預算卻比台北市少編126億元，過去台北縣（新北市）提供台北市飲水、供電、甚至幫忙處理汙水，但興建淡水河北側快速道路、芝投公路等彼此合作的項目，有很大的瓶頸無法推動。
周錫瑋強調，未來台北與新北的關係是「既競爭又合作」，讓新北贏台北，新北土地是台北7.5倍大，新興產業可由年輕人主導、創造，智能交通解決減碳、塞車的問題，教育則推國語、英語、城市語言的三語教育，整治河川也勝過台北市。