相隔5年 大韓航空發首檔南韓企業「垃圾債」 吸引風

南韓高收益債券發行人以往主要國內市場發行債券，資金成本更低，但目前朝鮮半島緊張局勢，更多全球保護主義和美國升息具潛在風險，加上堅實的經濟成長，使得南韓大型企業發債可能轉往海外。

Lucror Analytics 亞洲區負責人 Charles Macgregor 表示，大韓航空此次發債，可能為南韓其它潛在高收益發債者敞開大門，在目前南韓經濟規模龐大且穩定下，全球投資人的需求將非常強勁。

南韓最大的航空公司大韓航空（KRX-KR）上周出售未評級的 3 億美元 3 年期債券，殖利率為 6%，在多年低利率環境下，2013 年以來南韓首個高收益優先償債無擔保債券順利完成交易。

Wells Fargo Securities 駐香港高級分析師 Anthony Leung 指出，對於高收益債的投資人而言，「高收益率」只是名義上的，儘管南韓的高收益債相對來說，將主權評等較低的國家如印尼和印度的發債更有利可圖。

大韓航空的負債股權比極高，不斷為到期債券進行再融資，元月出售 3500 億韓元（3.25 億美元）的應收帳款後，上周售出 100 億日元（9500 萬美元）的「泡菜債券」（非韓元計價債券）。

亞洲的次級投資等級（信用等級低於 BBB）的債券初次發行市場向來以中國為主。根據彭博匯編的數據顯示，去年亞洲（不包括日本）次級投資等級初次發行發債券中，65.3％來自中國，印度、香港和印度尼西亞各占 9％左右。

中國占亞洲高收債市場的比比重達 65.3%。

法國巴黎銀行資產管理公司新興債務投資組合經理 Alaa Bushehri 認為， 潛在的韓國高收益債券將因其「稀缺性」而讓投資人備感興趣。