NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈阿喵這表情超厭世　網友看後全融化德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

相隔5年 大韓航空發首檔南韓企業「垃圾債」 吸引風

鉅亨網2018/03/07 15:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

南韓最大的航空公司大韓航空（KRX-KR）上周出售未評級的 3 億美元 3 年期債券，殖利率為 6%，在多年低利率環境下，2013 年以來南韓首個高收益優先償債無擔保債券順利完成交易。

Lucror Analytics 亞洲區負責人 Charles Macgregor 表示，大韓航空此次發債，可能為南韓其它潛在高收益發債者敞開大門，在目前南韓經濟規模龐大且穩定下，全球投資人的需求將非常強勁。

南韓高收益債券發行人以往主要國內市場發行債券，資金成本更低，但目前朝鮮半島緊張局勢，更多全球保護主義和美國升息具潛在風險，加上堅實的經濟成長，使得南韓大型企業發債可能轉往海外。

Wells Fargo Securities 駐香港高級分析師 Anthony Leung 指出，對於高收益債的投資人而言，「高收益率」只是名義上的，儘管南韓的高收益債相對來說，將主權評等較低的國家如印尼和印度的發債更有利可圖。

大韓航空的負債股權比極高，不斷為到期債券進行再融資，元月出售 3500 億韓元（3.25 億美元）的應收帳款後，上周售出 100 億日元（9500 萬美元）的「泡菜債券」（非韓元計價債券）。

亞洲的次級投資等級（信用等級低於 BBB）的債券初次發行市場向來以中國為主。根據彭博匯編的數據顯示，去年亞洲（不包括日本）次級投資等級初次發行發債券中，65.3％來自中國，印度、香港和印度尼西亞各占 9％左右。

中
中國占亞洲高收債市場的比比重達 65.3%。

法國巴黎銀行資產管理公司新興債務投資組合經理 Alaa Bushehri 認為， 潛在的韓國高收益債券將因其「稀缺性」而讓投資人備感興趣。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字南韓高收益債券afpheadline
區塊鏈人才夯 人均月薪12...BMW考慮在擁擠的城市提供...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan