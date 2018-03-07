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新北3托老中心缺交通車　他慷慨解囊一口氣捐3輛

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/07 15:16
▲板橋埔墘福德宮，捐贈3輛交通車給新北市公共托老中心。（圖／新北市社會局提供）
▲板橋埔墘福德宮，捐贈3輛交通車給新北市公共托老中心。（圖／新北市社會局提供）

新北市34家公共托老中心，唯獨萬里、金山、石門3家公共托老中心沒有交通車，板橋埔墘福德宮主委廖金順得知後慷慨解囊；他透露，原本以為只要捐1輛，沒料是3輛，他想既然是給長輩使用，乾脆自掏腰包再捐出2台，共價值200多萬元。

新北市長朱立倫今(7)日出席「偏區托老行動服務車捐贈儀式」，他特別感謝廖金順暖心關懷長輩及社會各界的愛心，考量到長輩們每日到萬、金、石托老中心交通不便，特地捐贈3輛行動服務車提供偏遠地區老人們使用，讓長輩日後交通接送更加便利。

朱立倫表示，萬里、金山、石門65歲以上老人，分別有有3,799人、3,236人、1,921人，佔該區人口比例分別為17.04%、14.7%、15.64%，相較於都會區，偏區長期照顧服務人力及交通需求較高，各界的愛心可造福偏區長輩。

廖金順的兒子廖榮清目前擔任新北市果菜公司董事長，某天跟社會局長張錦麗聊起，得知萬里、金山、石門3家公共托老中心沒有交通車，廖榮清表示可以媒合捐贈，張錦麗當時以為即使捐贈也是1輛。

廖金順出席捐贈儀式時才透露，兒子說要捐車，他也以為是1輛，便順口答應，但後來才知要3輛，因廟方資源有限，因此只好再自掏腰包湊齊。3家公共托老中心的代表長輩到場參加捐贈儀式，並開心的將新車開回家。

廖金順今年87歲，曾任改制前板橋市民代表會副主席2屆、台北縣議員2屆，以及1屆增額國大代表，平時就熱心社會公益，退休後擔任埔墘福德宮主任委員，福德宮內銜牌「有求必應」，廖金順也被鄰里稱讚有如「有應公」，曾捐贈1輛復康巴士給新北市，也自掏腰包資助埔墘國小100萬元成立電腦班，八仙塵爆及921地震發生時也都慷慨解囊、捐款幫助受難者。

關鍵字福德宮公共托老中心廖金順
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