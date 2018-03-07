新北3托老中心缺交通車　他慷慨解囊一口氣捐3輛

新北市34家公共托老中心，唯獨萬里、金山、石門3家公共托老中心沒有交通車，板橋埔墘福德宮主委廖金順得知後慷慨解囊；他透露，原本以為只要捐1輛，沒料是3輛，他想既然是給長輩使用，乾脆自掏腰包再捐出2台，共價值200多萬元。

新北市長朱立倫今(7)日出席「偏區托老行動服務車捐贈儀式」，他特別感謝廖金順暖心關懷長輩及社會各界的愛心，考量到長輩們每日到萬、金、石托老中心交通不便，特地捐贈3輛行動服務車提供偏遠地區老人們使用，讓長輩日後交通接送更加便利。

朱立倫表示，萬里、金山、石門65歲以上老人，分別有有3,799人、3,236人、1,921人，佔該區人口比例分別為17.04%、14.7%、15.64%，相較於都會區，偏區長期照顧服務人力及交通需求較高，各界的愛心可造福偏區長輩。