高市初選民調公布時間延宕 因燒錄機器少

林錫耀指出，並不是參選人問題，而是因為高雄市長初選參選人有4位，比較多，中央黨部必須把昨天晚間做的民調原始資料檔案，燒錄給每一位參選人各一份，但黨部準備燒錄的機器比較少，所以作業上拖延了一點時間，公布時間比較慢。

民進黨原本預估應該可以在中午12時30分前把民調成績統計出來，但直到下午1時許才對外公布民調結果，引發外界聯想。林錫耀下午出席中央常務委員會前回應媒體詢問做出了解釋。

（中央社記者范正祥台北7日電）民主進步黨高雄市長初選民調結果今天出爐，但公布的時間比原本預期稍晚，選舉對策委員會召集人林錫耀解釋，因要將民調原始檔案資料燒錄給每位參選人，燒錄機器少，作業拖延。

他說，明天預計公布台南市長初選民調成績，參選人共有6位，人數更多，所以已要求工作人員把燒錄設備準備充足，改進技術上的問題。

此外，關於黨內嘉義縣長初選，前農業委員會副主任委員翁章梁民調勝出，對手嘉義縣議會議長張明達質疑不公，林錫耀今天回應媒體詢問時也重申作業公正。

林錫耀強調，初選結束，贏的人固然高興，也希望勝者謙卑，低下頭請求其他參選人的支持。輸的人也應該承認結果，表現風度，為了黨、為了勝選，大家儘快團結一致。選對會也會加強努力事後的溝通和協調。

對於有無可能暫緩嘉義縣長提名？林錫耀表說，「將會依照預定的程序，在下週向中執會提報。」

民進黨中午公布高雄市長初選民調成績，立法委員陳其邁以民調成績0.3590勝出，趙天麟民調成績0.1445，林岱樺民調成績0.1122，管碧玲民調成績0.0535。

根據民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選選務工作日程規劃，擬於3月14日中央執行委員會公告提名名單。（編輯：李淑華）1070307