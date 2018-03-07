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中央社

杜拜全球最大室內VR樂園 StarVR進駐

中央社2018/03/07 15:07
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪杜拜7日電）宏碁合資公司StarVR公司（宏星技術）今天宣布，其虛擬實境定點式娛樂方案獲得位於杜拜的全球最大室內VR主題樂園採用，單項體驗價45迪拉姆（約新台幣360元）。

StarVR公司與杜拜VR主題樂園（VR Park）主要內容供應商Starbreeze合作，為Emaar娛樂公司在杜拜購物中心（The Dubai Mall）所經營的VR主題樂園提供高度客製化的硬體設計、現場施工、服務人員訓練及售後服務等。

位於杜拜市中心的杜拜購物中心占地34萬坪，為全球最大的商場及娛樂中心。經營這家購物中心的Emaar地產控股為再創高峰，由旗下的Emaar娛樂公司在3月開設全球最大的高品質室內VR主題樂園，樓板面積逾2000坪並涵蓋2個樓面。

即日起，民眾可透過5K超高解析度、210度超廣視角的StarVR頭戴式顯示器，體驗一系列的Starbreeze虛擬實境遊戲。樂園目前有8種由Starbreeze提供的體驗內容，其中6種可使用StarVR解決方案體驗，單項體驗價格45迪拉姆，平均體驗時間約8分鐘。相較之下，其他非Starbreeze的體驗內容價格最低15迪拉姆。

例如，參觀者可置身OVERKILL’s The WalkingDead–Outbreak被末日的殭屍包圍、在APE-X變身生化機械大猩猩站在高樓上抵抗外來飛船、化身退隱江湖的殺手在John Wick Chronicles激烈槍戰，或以TheMummy Prodigium Strike中神祕組織Prodigium的探員身分追捕安瑪奈特公主。

StarVR公司副董事長高樹國說，很高興全新開幕的杜拜VR主題樂園採用StarVR的虛擬實境定點式娛樂解決方案。StarVR解決方案專為商業應用打造，具領先業界的超高解析度與210度超廣視角，讓觀眾體驗到迥異於家用型裝置的頂級虛擬實境體驗。

Emaar娛樂公司執行長雷珊（Damien Latham）表示，VR主題樂園是Emaar娛樂公司的最新力作，藉由與StarVR等夥伴通力合作，打造了劃時代的精采體驗。Emaar娛樂公司期待在提供創新娛樂體驗的同時，能不斷推動產業創新。(編輯：陳永昌)1070307

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