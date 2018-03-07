性別平等從你我做起 民進黨響應HeForShe

（中央社記者范正祥台北7日電）三八婦女節前夕，民主進步黨今天在中央常務委員會前，由會議代理主席柯建銘召開記者會呼籲，「性別平等從你我做起」，全黨響應「HeForShe」。

民進黨呼籲，所有黨公職及國人一起加入這場行動，為日常生活中的性別歧視、刻板印象發聲，共同把「HeForShe」精神實踐於日常生活中，一起反性別歧視、反性別暴力、反性別偏見，讓改變不再只是口號，讓影響力發酵，激勵更多男性與女性站在一起，讓性別平等的進展更快速。

柯建銘致詞時指出，從1857年3月8日美國紐約的製衣和紡織女工走上街頭爭取工作權，一路走來，到1975年聯合國才認定婦女節，這期間走了一百多年。