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中央社

性別平等從你我做起 民進黨響應HeForShe

中央社2018/03/07 15:21
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北7日電）三八婦女節前夕，民主進步黨今天在中央常務委員會前，由會議代理主席柯建銘召開記者會呼籲，「性別平等從你我做起」，全黨響應「HeForShe」。

民進黨呼籲，所有黨公職及國人一起加入這場行動，為日常生活中的性別歧視、刻板印象發聲，共同把「HeForShe」精神實踐於日常生活中，一起反性別歧視、反性別暴力、反性別偏見，讓改變不再只是口號，讓影響力發酵，激勵更多男性與女性站在一起，讓性別平等的進展更快速。

柯建銘致詞時指出，從1857年3月8日美國紐約的製衣和紡織女工走上街頭爭取工作權，一路走來，到1975年聯合國才認定婦女節，這期間走了一百多年。

他說，在台灣，長期以來有很多女性同志、朋友、國人，對於女權的爭取及主張都有目共睹，性別平等是現在的普世價值，以2018年的今天來看待婦女權益的議題，有很多是要改進的部分，包括對於女性的歧視、暴力、偏見，性別平等在社會上還沒有辦法完全落實。

柯建銘表示，2014年聯合國婦女權能署推動的HeForShe運動，也就是男性支持女性，是一個全球性的運動。因此，在三八婦女節前夕，他希望民進黨所有的黨公職、同志一起響應HeForShe，把這個精神融入生活，雖然這已經是普世價值，但是要確實落實，才能消弭對女性的偏見，乃至於歧視。

柯建銘呼籲大家共同響應HeForShe，男性共同支持女性，女性共同支持男性，讓兩性平權能夠確實落實。（編輯：楊玫寧）1070307

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