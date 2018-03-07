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中央社

NBA七俠得分上雙 火箭16連勝

中央社2018/03/07 15:19
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社奧克拉荷馬市6日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天有7名球員得分達兩位數，在客場122比112擊敗奧克拉荷馬雷霆，拿下16連勝，繼續霸占西區龍頭寶座。

法新社報導，火箭後衛保羅（Chris Paul）進攻表現亮眼，貢獻25分，包括5記三分球，幫助球隊拿下本季第50勝。

火箭戰績50勝13敗在西區領先，排名第二的金州勇士今天也贏球，以49勝14敗緊追在後。雷霆吞敗之後戰績37勝29敗，暫居西區第7，仍為保衛季後賽門票而戰。

迎戰強敵火箭，雷霆狠角色「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）再度挺身而出，攻下全場最高32分，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也有23分表現。

火箭最大優勢就是進攻，這場比賽共有7名球員得分達兩位數，轟下勝利。MVP大熱門哈登（JamesHarden）樂得讓保羅去飆分，不過自己也攻下23分，另有11助攻、5籃板。

保羅、哈登之外，亞瑞薩（Trevor Ariza）得15分，高登（Eric Gordon）14分，穆鐵（Luc Mbah aMoute）11分，塔克（P.J. Tucker）10分，卡佩拉（Clint Capela）10分。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070307

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