影／張少懷外遇市長夫人　慘遭「淫字」寫滿臉

「萬年綠葉」張少懷終於主演電影囉，而且還是和柯佳嬿配對，在喜劇新片《市長夫人的秘密》飾演當紅節目主持人「愛情大師」程見，因為一則來自市府內極機密的委託，而遭到不明人士暗算、被塞進消波塊。

張少懷為戲受足委屈，不但要曝曬在大太陽下一整天、被對戲的臨演巴頭、尿意滿點也要忍耐，還要在醫院病床上穿著一身緊身木乃伊裝，又熱又悶又很難上廁所，導致「下體損壞」的危機感十足，張少懷更大爆：「導演根本沒跟我溝通過！」後來全靠張少懷想到，可以在繃帶裝下面剪一個洞，上廁所才不用全身脫掉而解套。