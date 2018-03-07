影／張少懷外遇市長夫人　慘遭「淫字」寫滿臉

「萬年綠葉」張少懷終於主演電影囉，而且還是和柯佳嬿配對，在喜劇新片《市長夫人的秘密》飾演當紅節目主持人「愛情大師」程見，因為一則來自市府內極機密的委託，而遭到不明人士暗算、被塞進消波塊。
張少懷為戲受足委屈，不但要曝曬在大太陽下一整天、被對戲的臨演巴頭、尿意滿點也要忍耐，還要在醫院病床上穿著一身緊身木乃伊裝，又熱又悶又很難上廁所，導致「下體損壞」的危機感十足，張少懷更大爆：「導演根本沒跟我溝通過！」後來全靠張少懷想到，可以在繃帶裝下面剪一個洞，上廁所才不用全身脫掉而解套。
首次擔綱電影男主角的張少懷苦笑表示：「我知道跟連導（連奕琦）拍戲很辛苦，但我拍這部片之前，真的沒想過會這麼辛苦！」對於躺在醫院病床上的木乃伊繃帶裝，張少懷回憶起來更是怨恨：「那全身繃帶裝又熱又緊，勒得脖子很痛，全靠別人幫忙穿脫。」不過雖然嘴上抱怨連連，張少懷依舊表示：「我會接演《市長夫人的秘密》全是因為連導的關係，我喜歡跟他有一起創作的感覺。」
▲▼張少懷在片中被整得超慘。（圖／威視，2018.03.07）
《市長夫人的秘密》描述專門解決男女戀愛糾紛的「愛情大師」程見（張少懷 飾），被偷拍到與市長夫人在餐廳包廂激吻，畫面還在網路上全面擴散，眼看就要身敗名裂，他該如何發揮舌燦蓮花的功力，讓「一路走來始終潑辣」的經紀人女友MiuMiu（柯佳嬿 飾）相信自己的清白呢？而這一切的混亂居然是來自市府的極機密委託引起，他該如何抽絲剝繭，從荒謬的政治風暴中完美脫身呢？