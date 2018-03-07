星雲大師全集　捐贈高苑科技大學圖書館典藏

佛光山寶華寺於今(7)日上午，到高苑科技大學，捐贈星雲大師全集給該校圖書館典藏，由佛光山寶華寺滿徹法師代表捐贈，由高苑科技大學主任秘書張宗翰代表接受。

滿徹法師表示，星雲大師全集完整紀錄佛光山開山星雲大師推動和實踐人間佛教的歷程，從早期的筆耕，到後期的開示、演講，以及對佛教發展和國家願景的建言，全集共365冊、12大類、3千餘萬字，為當代人間佛教的發展寫歷史，學界及佛教界均譽為人間佛教的百科全書。

滿徹法師指出，星雲大師全集為星雲大師一生行佛的紀錄，也是帶領眾生共同弘揚佛法、實踐人間佛教，落實「三好」(做好事、說好話、存好心)、「四給」(給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便)，以及真正落實人間淨土、佛陀本懷思想的再現。