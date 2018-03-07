星雲大師全集　捐贈高苑科技大學圖書館典藏

佛光山寶華寺於今(7)日上午，到高苑科技大學，捐贈星雲大師全集給該校圖書館典藏，由佛光山寶華寺滿徹法師代表捐贈，由高苑科技大學主任秘書張宗翰代表接受。
滿徹法師表示，星雲大師全集完整紀錄佛光山開山星雲大師推動和實踐人間佛教的歷程，從早期的筆耕，到後期的開示、演講，以及對佛教發展和國家願景的建言，全集共365冊、12大類、3千餘萬字，為當代人間佛教的發展寫歷史，學界及佛教界均譽為人間佛教的百科全書。
滿徹法師指出，星雲大師全集為星雲大師一生行佛的紀錄，也是帶領眾生共同弘揚佛法、實踐人間佛教，落實「三好」(做好事、說好話、存好心)、「四給」(給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便)，以及真正落實人間淨土、佛陀本懷思想的再現。
贈書儀式在溫馨、感動的氛圍中圓滿，隨後由圖書館館長楊佩蓉與採編組組長蔡慧珍帶領參觀於102年成立的佛光書香專區，目前典藏佛光山人間佛教研究叢書系列，包括佛光大藏經、佛光大辭典、白話經典寶藏、星雲大師著作、佛教美術大辭典等1200冊書籍。
高苑科技大學主任秘書張宗翰說，淨化心靈的佛光書香專區，全部圖書開放師生及社區民眾到圖書館借閱，期待愛書者可以感受星雲大師「秉持出世襟懷，實踐人世抱負」的崇高情懷。