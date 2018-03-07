傳Aramco在港上市可能性增 港交所：已做好準備

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德 (Mohammad bin Salman) 即將展開首度訪問美國與英國行程，很可能同時可能決定沙烏地國營石油公司沙烏地阿美 (Aramco) 的上市地點。不過，紐約與倫敦作為沙烏地阿美上市地的可能性正日漸減退，反而是香港愈來愈可能成為該公司上市地點。

新浪財經報導，紐約與倫敦一直是沙烏地阿美上市的 2 大熱門選擇，但因為監管機構對披露的要求，較香港嚴苛，加上沙烏地希望爭取亞洲投資者，作為沙烏地阿美的上市前基本投資者，所以香港愈來愈可能成為其上市地點。