傳Aramco在港上市可能性增 港交所：已做好準備

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德 (Mohammad bin Salman) 即將展開首度訪問美國與英國行程，很可能同時可能決定沙烏地國營石油公司沙烏地阿美 (Aramco) 的上市地點。不過，紐約與倫敦作為沙烏地阿美上市地的可能性正日漸減退，反而是香港愈來愈可能成為該公司上市地點。
新浪財經報導，紐約與倫敦一直是沙烏地阿美上市的 2 大熱門選擇，但因為監管機構對披露的要求，較香港嚴苛，加上沙烏地希望爭取亞洲投資者，作為沙烏地阿美的上市前基本投資者，所以香港愈來愈可能成為其上市地點。
不過，穆罕默德這次的訪問行程可能是選址的關鍵。他將於週三 (7 日) 抵達倫敦，與英國首相梅伊 (Theresa May) 及其他內閣成員見面。他其後會在 3 月 19 日抵達美國，屆時將會晤美國總統川普 (Donald Trump)，然後到紐約、波士頓、休士頓、舊金山等城市訪問，行程至 4 月首周結束。
沙烏地阿美回應稱，正就國際上市選項作出評估，未有最終決定。港交所 (0388-HK) 表示，香港已就沙烏地阿美上市做好準備，目前沒有收到有關沙烏地阿美於國外上市計畫的任何消息。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>