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拓展優質就學資源　高雄市榮民服務處拜會國立高雄大學

記者黃守作／高雄報導2018/03/07 16:11
▲高雄市榮民服務處處長王繼開(左4)拜會國立高雄大學校長王學亮(左5)，以拓展優質就學資源。(圖／記者黃守作攝，2018.03.07)
▲高雄市榮民服務處處長王繼開(左4)拜會國立高雄大學校長王學亮(左5)，以拓展優質就學資源。(圖／記者黃守作攝，2018.03.07)

高雄市榮民服務處處長王繼開於今(7)日上午，到國立高雄大學拜會校長王學亮，以提供退除役官兵多元就學管道，並拓展優質就學資源。

高雄市榮民服務處處長王繼開率該處幹部，到高雄大學拜會校長王學亮 ，經透過交流與政策說明，共同探討官兵入學機制，建立合作平台、共同規劃促進就業課程，以強化專業能力與職場競爭力為目標，以協助南部地區退除役官兵提升學歷與本職學能，期就學與工作能無縫接軌，畢業後順利進入職場。

王繼開表示，為因應推動募兵政策，退除役官兵年輕化與就學需求增加，此次拜訪高雄地區在法政學群領域具指標性，且績效卓越的國立高雄大學尋求合作方向，盼能與高雄大學資源共享，運用各種進修管道並結合趨勢，提供最佳學習環境，增進官兵未來就業發展的競爭力，共創雙贏。

王學亮指出，榮民服務處為屆退官兵開啟退伍後就業輔導的第一扇門，該校非常樂意接手第二扇就學服務之門，配合實際需求，為退除役官兵規劃開辦符合就業市場所需的專業課程，以有效協助找到未來方向、重新出發順利就業。

王繼開說，該處此次拜會高雄大學，雙方確認共同合作推出「行政警察特考密集衝刺班」、「就業服務乙級證照班」、「工業繪圖輔導認證班」、「手部凝膠指甲彩繪班(創業)」等多項專業培訓課程，期能協助退除役官兵考取公職、獲取證照及法律相關學分，以提升工作知能、促進就業。

關鍵字高雄市榮民服務處高雄大學退除役官兵
高苑科大圖書館　典藏星雲大師全集爭榮民遺產　岡山榮民之家成功把關

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