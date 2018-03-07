拓展優質就學資源　高雄市榮民服務處拜會國立高雄大學

高雄市榮民服務處處長王繼開於今(7)日上午，到國立高雄大學拜會校長王學亮，以提供退除役官兵多元就學管道，並拓展優質就學資源。

高雄市榮民服務處處長王繼開率該處幹部，到高雄大學拜會校長王學亮 ，經透過交流與政策說明，共同探討官兵入學機制，建立合作平台、共同規劃促進就業課程，以強化專業能力與職場競爭力為目標，以協助南部地區退除役官兵提升學歷與本職學能，期就學與工作能無縫接軌，畢業後順利進入職場。

王繼開表示，為因應推動募兵政策，退除役官兵年輕化與就學需求增加，此次拜訪高雄地區在法政學群領域具指標性，且績效卓越的國立高雄大學尋求合作方向，盼能與高雄大學資源共享，運用各種進修管道並結合趨勢，提供最佳學習環境，增進官兵未來就業發展的競爭力，共創雙贏。