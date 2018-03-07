嘉義初選擺不平？林錫耀證實遭不明語音干擾民調

林錫耀表示，黨中央在昨天早上緊急開會，他甚至去電兩人詢問這次民調要不要重作？雖然他認為干擾應該有限。當時翁章梁主張應該找時間重作，但張明達認為，既然民調已經做完，他主張據此開封計算即可。

林錫耀說，當晚民調時，確實雙方陣營都曾向黨中央檢舉，指出同時段有不明來源的電話語音民調也在進行，支持者陸續接到，令人懷疑這次民調已經失真。

民進黨公布嘉義縣長初選民調結果，卻讓落敗者-嘉義縣議會議長張明達無法信服，質疑民調有人搞鬼。民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀今(7)日證實，嘉義初選民調過程確實遭到不明「語音民調」干擾，但因為張明達最初主張既然做了，就用這次民調，所以黨中央就公布數據，他希望輸的一方要展現風度，承認結果。

林錫耀強調，他曾請張明達再次考慮，是否重作？但張明達非常堅持，最後甚至不太高興，他只好請翁章梁接受這次民調，翁也同意。

林錫耀解釋，昨天預定上午十時三十分開封民調，因為這起事件延後到十一時多才開始作業。但成績出來後，哪想到當初堅持開封計算的張明達落敗，張卻質疑黨中央反覆，其實是張堅持下，民調中心才開封計算成績。林錫耀鄭重澄清，民調中心作業公正，盡量求其圓滿。

林錫耀也說，張明達的民調觀察員都聽到他會贏，其實每家民調公司各有超過 40 線的電訪同步進行，每名觀察員只能監聽二十到三十通電話，占總數 2% 不到，所以不能以偏概全，他是針對電訪技術說明，希望大家都能理解。

林錫耀表示，他替贏的人高興，也希望翁章梁謙卑，要「低下頭」請求其他人支持。至於輸的人要承認結果、表現風度，為黨和最後勝選團結一致。選舉對策委員會會持續溝通，下周也會依進度向中執會提報結果。