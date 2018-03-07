開放純網銀 顧立雄首度鬆口：沒太大問題

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）對於是否開放純網路銀行，金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天首度鬆口表示，「既定政策上要有純網路銀行，我想沒有太大的問題，現在涉及的問題是門檻、業務」，這些都還沒有定案。
金融監理沙盒專法「金融科技發展與創新實驗條例」將在4月30日實施，金融監督管理委員會本週將預告3部子法，同時，金管會也在2月派員前往日本、韓國考察純網路銀行。
對於純網銀是否開放，顧立雄今天受訪時指出，「既定政策上要有純網路銀行我想沒有太大的問題，現在涉及的問題是門檻、業務」，這些都還沒有定案。
他說，目前商業銀行設立資本額門檻為新台幣100億元，對既有已曝光擬切入純網銀的業者來說，不會是障礙。社群媒體LINE擬在台設立純網銀，並在今年初到金管會溝通。
顧立雄表示，他擔心的不是因為100億元的門檻太高而沒有人想要作純網銀，他擔心的是，金融科技業者等缺乏金融背景的單位跨入金融領域後，對於金融領域相關法遵、資安、公平待客、消費者保護等面向上，是否能與金融業有同等要求。
顧立雄進一步指出，為使純網銀能與傳統銀行有一定水準以上的法遵、內控內稽、資安等，在純網銀的設立上，金管會現在的重點在於導引什麼路給它們，就是金融科技業者與金融機構間的合作模式。
然而，純網銀的開放設立涉及銀行法修法，是否將併入金管會這次銀行法修法範圍？顧立雄說，要不要同時進行一併考慮，他還要再考量一下。
此外，有業者建議金融監理沙盒業務採負面表列，顧立雄坦言，負面表列會讓他很擔心，畢竟金融有天使的面貌，但也有魔鬼的因子，所以，金管會要抑制魔鬼的現身。（編輯：蘇志宗）1070307