開放純網銀 顧立雄首度鬆口：沒太大問題

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）對於是否開放純網路銀行，金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天首度鬆口表示，「既定政策上要有純網路銀行，我想沒有太大的問題，現在涉及的問題是門檻、業務」，這些都還沒有定案。

金融監理沙盒專法「金融科技發展與創新實驗條例」將在4月30日實施，金融監督管理委員會本週將預告3部子法，同時，金管會也在2月派員前往日本、韓國考察純網路銀行。

對於純網銀是否開放，顧立雄今天受訪時指出，「既定政策上要有純網路銀行我想沒有太大的問題，現在涉及的問題是門檻、業務」，這些都還沒有定案。