中信金示警 小心新台幣匯率風險

（中央社記者田裕斌台北7日電）中信金控今天召開法人說明會，金控代理發言人邱雅玲認為，台灣今年是否升息，將視通膨狀況而定，且在美國升息及貿易保護主義拉扯下，新台幣匯率波動風險將加大。

邱雅玲表示，目前外界普遍預估美國今年升息3至4次，有可能會帶動台灣央行跟進，不過實際狀況會與通膨狀況掛勾，只要通膨超過0%至2%之間的警戒線，就可能會啟動升息。

雖然央行今年是否升息還不確定，但新台幣匯率今年波動恐趨於激烈，雖然美國升息對美元有利，但相對有貿易保護主義拉扯下，邱雅玲認為，亞幣今年還是具有升息壓力，新台幣恐怕對金融業有波動風險。