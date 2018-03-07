中信金示警 小心新台幣匯率風險

（中央社記者田裕斌台北7日電）中信金控今天召開法人說明會，金控代理發言人邱雅玲認為，台灣今年是否升息，將視通膨狀況而定，且在美國升息及貿易保護主義拉扯下，新台幣匯率波動風險將加大。
邱雅玲表示，目前外界普遍預估美國今年升息3至4次，有可能會帶動台灣央行跟進，不過實際狀況會與通膨狀況掛勾，只要通膨超過0%至2%之間的警戒線，就可能會啟動升息。
雖然央行今年是否升息還不確定，但新台幣匯率今年波動恐趨於激烈，雖然美國升息對美元有利，但相對有貿易保護主義拉扯下，邱雅玲認為，亞幣今年還是具有升息壓力，新台幣恐怕對金融業有波動風險。
中信銀外幣放款比重高達45%，邱雅玲說，美國每升息1碼(0.25個百分點)反映在獲利上約只有半碼，且由於銀行放款平均天期約在1至2個月，存款平均天期則超過3個月，升息對於獲利貢獻會有遞延效果，估算今年淨利差可望提高3至5個基本點，截至去年底，中信銀去年淨利差(NIM)約落在1.49個百分點，較去年底微增1個基本點(bp)。
邱雅玲說，預估淨利息收入貢獻約新台幣3億元，實際貢獻度與升息時間點及升息幅度有關，不過外幣放款利差趨勢看好，截至去年底，中信銀外幣放款利差達2.35個百分點，比起新台幣利差1.59個百分點高出一大截。（編輯：黃國倫）1070307