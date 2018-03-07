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廣編／搬家躲家暴【隔牆有詭】單親媽超受驚

本報訊2018/03/07 17:07
▲搬家躲家暴【隔牆有詭】單親媽超受驚 。（圖／公關照片）
▲搬家躲家暴【隔牆有詭】單親媽超受驚 。（圖／公關照片）

曾經與歐文威爾森、伍迪哈里遜等人合作過的凡妮莎安潔兒（Vanessa Angel），這次在【隔牆有詭】裡帶著三個孩子遠離家暴環境，意外住進一間舊屋。原本期待這間房子會是家暴避風港，沒料到住進來之後才體驗一連串詭異驚心的現象開端！而凡妮莎更藉著這個角色，更加關注受虐婦女，將導演要的「親密的恐怖」投注到新片之中。

凡妮莎這次在電影裡飾演受暴媽媽，一方面承受過去家暴的陰影，以及不時被喚醒的創傷，更逐漸發現屋裡的異況，為母則強地挺身而出捍衛自己的孩子別受詭屋影響，為了準備這次角色，她也趁機多了解一些受虐婦女的心情，凡妮莎受訪時表示；「了解她們的經歷跟感受，讓我可以理解這個角色，她是如何處理過去受虐的傷害，如何克服恐懼盡力成為一個好媽媽。」

而迪士尼影集《滑板小子阿奇阿魯》領銜主演的哈契丹諾（Hutch Dano），也演出電影大兒子的角色，由青春喜劇改換驚悚戲路，跟著媽媽住進詭屋，還要幫她一起照顧底下更小的弟弟妹妹。他這次在拍攝時有很不同的體驗，哈契過去拍戲時最常遇到劇組說「我們只有五分鐘完成這個鏡頭，就這樣了」。但這次在【隔牆有詭】拍攝期間，導演康得立克兄弟檔（James Kondelik & Jon Kondelik），則可以讓他問更多問題，讓他針對角色可以有更深度的討論，「這對我來是煥然一新的經驗，」哈契丹諾表示。

有關「鬼屋」類型的驚悚片不少，導演之一的瓊恩康得立克對於這類鬧鬼房子的類型有他的想法：「我們希望能在觀眾熟悉的類型題材上，藉由【隔牆有詭】來個新鮮的、意想不到的驚喜，」他表示：「在這部片裡，我們將之定義為『親密的恐怖』，從整體設定到演員們的演出調性，我們都希望非常貼近個人，」觀眾可以從本片中體驗非常個人的不安、驚恐，感受這部片當中的細節與人性。這也是為何會設定一個逃離暴力脅迫的家庭，母親為了給予家人一整個完整的家，於是在電影情節裡始終總是恐懼家庭的分崩離析，大過於其他外在恐怖的一切。

驚悚恐怖電影【隔牆有詭】將於3月16日全台上映，双喜電影發行。

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