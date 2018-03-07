NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈阿喵這表情超厭世　網友看後全融化德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

高醫大校長告涉加重誹謗 鏡週刊不回應

中央社2018/03/07 15:37
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者王揚宇台北7日電）高雄醫學大學校長劉景寬不滿鏡週刊報導不實，今天在律師黃帝穎等人陪同下，到台北地檢署按鈴控告鏡週刊社長及撰稿記者涉嫌加重誹謗。鏡週刊表示不回應。

今年2月7日出版的鏡週刊以「檢調追高醫大校長自肥」為題，報導劉景寬遭控為求卸任後能繼續在高醫大體系掌權，挑戰高醫創辦人陳啟川家族所組成的董事會。

鏡週刊也寫到，劉景寬不但擁年薪1700萬元，還編制32位秘書疑似為自己服務，劉在擔任校長6年來，也透過各種名目為自己獲取不當利益超過億元。

劉景寬表示，對不公義的容忍與姑息，就是助長不公義的蔓延，這篇報導未經查證也是惡意的報導，傷害他及高醫大聲譽，就算日前已請律師發律師函給鏡週刊，要求道歉並撤回報導，但鏡週刊不予回應，基於捍衛高醫大及個人聲譽的立場，今天提告。

劉景寬也說，高醫大秘書室編制秘書共計7人，並非鏡週刊報導的32人，週刊也無法具體指出不當利益是什麼，也沒有辦法舉證就憑空杜撰，屬於惡意攻擊。

劉景寬指出，特定有心人士為阻擾高醫大師生與全球校友正在進行的透明革命與轉型正義訴求，採用抹黑手法，呼籲各界應嚴正譴責相關惡意報導並透過司法判決來遏止歪風。

黃帝穎則說，高醫大在進行轉型正義的過程中，碰到很多阻礙，「今天提起刑事告訴其實是一個手段，我們要追查的是，在阻礙高醫實踐轉型正義的幕後黑手是誰，希望透過司法來還原」。

對於劉景寬的提告，記者致電鏡週刊編輯部，鏡週刊表示不予回應。（編輯：李亨山）1070307

中信金示警 小心新台幣匯率風險家扶調查：4成民眾憂通報兒...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan