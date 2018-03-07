高醫大校長告涉加重誹謗 鏡週刊不回應

（中央社記者王揚宇台北7日電）高雄醫學大學校長劉景寬不滿鏡週刊報導不實，今天在律師黃帝穎等人陪同下，到台北地檢署按鈴控告鏡週刊社長及撰稿記者涉嫌加重誹謗。鏡週刊表示不回應。

今年2月7日出版的鏡週刊以「檢調追高醫大校長自肥」為題，報導劉景寬遭控為求卸任後能繼續在高醫大體系掌權，挑戰高醫創辦人陳啟川家族所組成的董事會。

鏡週刊也寫到，劉景寬不但擁年薪1700萬元，還編制32位秘書疑似為自己服務，劉在擔任校長6年來，也透過各種名目為自己獲取不當利益超過億元。

劉景寬表示，對不公義的容忍與姑息，就是助長不公義的蔓延，這篇報導未經查證也是惡意的報導，傷害他及高醫大聲譽，就算日前已請律師發律師函給鏡週刊，要求道歉並撤回報導，但鏡週刊不予回應，基於捍衛高醫大及個人聲譽的立場，今天提告。