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砲打中央！成菜價大跌箭靶　台北市府轟農委會卸責

記者陳家蕙／台北報導2018/03/07 15:51
▲ 面對菜價大跌指責，台北市副市長陳景峻砲轟農委會推諉責任。（圖／NOWnews資料照）
▲ 面對菜價大跌指責，台北市副市長陳景峻砲轟農委會推諉責任。（圖／NOWnews資料照）

台北果菜市場連續休市，被指為蔬菜價格大跌的禍首。台北市政府今（ 7 ）日舉行記者會砲打中央，強調各地批發市場休市日期早在前一年即開會全台統一，農委會官員不只缺席會議，爭議發生後也不敢承擔責任，將壓力全部推給台北市政府。市府並批評，農委會指派的北農總經理吳音寧出事後神隱，只享受權力卻不承擔責任。

台北果菜市場 2 月 24 至 26 日連休 3 天，一開市到貨量大增，導致蔬菜價格大跌。 3 月 5 日至 7 日又休市 3 天，外界關注明日開市，相同狀況是否重演，台北市副市長陳景峻今日率市場處長許玄謀舉行記者會，一度宣稱神隱多日的北農總經理吳音寧也將現身，最後仍然不見人影。

面對北農成為菜價暴跌的元凶，陳景峻相當不滿，強調休市日期全台統一，去（ 2017 ）年即開會達成共識，對於農委會缺席會議他感到納悶，並批評農委會近期未出面協商減少休假天數或其他應變方案，只把責任全部推給台北市政府。

陳景峻強調，休市天數早已確定，農委會應未雨綢繆進行全省產銷分配，遇到問題也應由中央與地方共同解決，不應該相互推諉不敢承擔責任。

對吳音寧持續神隱，身兼北農董事長的陳景峻也表達不滿，批評「拿權力總經理制、扛責任董事長制」。陳景峻強調，北農總經理由農委會指派，經董事會通過任命，應勇於負責而不是閃躲，至於吳音寧是否需要下台，他不予置評。

陳景峻強調，面對明日重新開市，已下令不論多晚，所有到貨量都必須拍賣完成，並妥善安排車輛進出動線。此外，也指示北農開會研議，面對中秋節休市 3 天的規畫是否減少為 2 天或分散休市，避免這次事件再度重演。

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