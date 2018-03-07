家扶調查：4成民眾憂通報兒虐身分會曝光

家扶基金會表示，衛福部資料顯示，兒虐事件通報總數從2007年的1萬9247件到2016年的5萬4597件，10年攀升2倍多；在兒虐通報處理情形上，案主主動求助或父母其中一方通報的比率逐漸增加，但鄰居及社會人士通報比率則略下降。

家扶基金會今天舉行「用愛包圍受虐兒」記者會，會中公布兒童保護觀念與態度調查報告，已有1個兒子的藝人孫燕姿以兒童保護代言人身分出席記者會，與家扶基金會共同呼籲社會大眾能友善兒少。

（中央社記者許秩維台北7日電）根據家扶基金會調查顯示，4成民眾擔心通報兒童受虐後身分會曝光，2成會擔心被找麻煩而不願通報；家扶基金會表示，兒保通報屬保密資料，無須擔心身分曝光。

家扶基金會於1月23日至2月4日針對一般社會大眾進行兒保觀念網路隨機問卷調查，有效樣本數為1065分，在99%信心水準下，抽樣誤差值為3.95個百分點。

家扶調查顯示，8成7民眾知道113專線可以通報兒保問題，逾8成民眾知道身體虐待、精神虐待、遺棄、性騷擾等兒虐情況應該要通報，逾7成民眾表示發現被虐待或疏忽的孩子會主動通報，但有4成民眾擔心通報後身分曝光，2成會因為擔心被找麻煩而不願意通報兒虐事件。

家扶基金會社會工作處長周大堯表示，社區是與兒少緊密互動的生活圈，如果無法積極參與保護網絡的建置，兒少受虐的死角將難以突破；兒保通報屬於保密資料，通報者無須擔心身分曝光或被找麻煩，兒少是否遭過當對待，民眾只要盡責舉發，並提供可辨別資訊，之後會由負責機構或社工評估查證。

孫燕姿也表示，現在大家都知道打罵孩子不一定有效，但大人面對很多壓力，難免有時會情緒失控，自己也曾忍不住大吼，最重要的是大人要懂得自省，和孩子溝通，讓孩子瞭解大人生氣的原因，一起討論出更好的管教方式，民眾也應該對周遭孩子多觀察關心，如發現兒虐應該主動通報。

家扶基金會執行長何素秋表示，家扶自2007年推動兒保好鄰居，至今全台已有1800家愛心企業和店家參與支持，未來希望繼續朝向3000家的目標努力，讓每個村里都能有兒保好鄰居，透過建構緊密的網絡，阻止兒少受虐事件再發生。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070307