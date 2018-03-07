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〈電商補貼喊卡〉蝦皮暫不調整 電商獲利王富邦媒提出

鉅亨網2018/03/07 15:46
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商店街 (4965-TW) 今 (7) 日宣布調高運費補助門檻，為今年底前停止運費補助鳴第一槍，競爭同業蝦皮購物指出，目前暫無調整運費補助計畫，電商獲利王富邦媒 (8454-TW) 總經理林啟峰則認為，電商業者慢慢把賠錢模式拿掉後，能不能維持住買家和賣家量有待觀察，而實質經營效益，也不是從運費補貼後來下定論。

商店街的新補貼方案為單一個人賣場消費金額須超過 99 元，超商取貨才可享有免運費。商店街說明，新措施可減少賣家的小訂單並節省處理和出貨時間，同時可略微提高客單價。

比較目前各大 B2B2C 平台的運費補貼狀況，蝦皮購物運費補貼政策為滿 299 元，可享超商取貨付款運費由 60 元降至 30 元，而 Yahoo 奇摩拍賣則是依賣家各自設定的運費為主，未見補貼，仍以商店街的運費補貼方案最優惠。

蝦皮購物認為，運費補貼只是行銷策略的一環，更重視的是用戶的購物體驗，除了運費因素之外相信吸引用戶留下來的是體驗，因此，每 2-3 周都會更新一次 APP。

蝦皮購物也指出，即便商店街自去年 8 月開始打出超商取貨 0 元補貼戰，至今影響並不大，在台灣市場仍呈現穩定成長的狀況，至於是否將跟進減少運費補貼或是逆勢擴大補貼，還是要看市場狀況和用戶回應，暫無確定的方向。

以 B2C 為主要營業模式的富邦媒也質疑運費補貼政策的實質效益，林啟峰說，事實上過去 2 年蝦皮是否真的在台灣取得很好的成績，「看不出來」，「因為過去他們是透過補貼政策搶下市場」。

林啟峰認為，補貼減少後能否持續成長，關鍵在能否將客戶和流量轉換為一個有價值的經營模式，或者雖未從交易中賺錢，卻能取得廣告效益。

林啟峰直言，富邦媒成立初期也賠了很多年，但後來找出成功的獲利模式，對各業者而言，逐步把賠錢模式拿掉後，能不能維持住買家和賣家量，仍要看營運模式是否有效。

Yahoo 奇摩電子商務整合行銷部則認為，電商整體市場成長優於實體通路，競爭雖激烈，不過消費者在購買時，價格只是其中一環，事實上，各平台經營都有其屬性定位，反而是要積極透過大數據技術找到更精準的消費客群。

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