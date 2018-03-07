歐商進軍台灣風電 盼推動綠色債市場

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，申請的風場總裝置容量為2.4GW，如果順利取得遴選資格，預計可以在2021至2025年併網，總投資金額為新台幣3800億元，未來包括開發、營運、運維等，至少25年以上會在台灣投資經營。

（中央社記者黃雅娟台北7日電）全球最大離岸風電開發商沃旭能源，爭取台灣離岸風電遴選資格，單一風場投資金額約新台幣900至1100億元，由於在歐洲已經有發行綠色債的經驗，期待也能推動台灣綠色債市場。

沃旭能源指出，在台灣投資風場金額，每個單一風場約新台幣900至1100億元，由於經濟部能源局3月底收件，4月才會公布遴選結果，單一開發商最多能取得1.2GW的裝置容量，相關資金將由企業自有資本跟母公司Orsted A/S提供全額擔保，向台灣本地金融機構取得新台幣融資。

柏森文表示，目前陸上變電站電纜等工程，投資金額約30億元，已經有3家公司競標，預計今年就可確定合作廠商。而海下基礎設施的生產，初估約占整體風場資本支出約10%至20%。

至於跟台灣的銀行融資金額，估計大約在30%至50%，單一風場最大融資金額估計約為新台幣500億元，未來如果法規允許，也可能部分透綠色債跟公司債來籌措資金。沃旭能源2017年11月就發行了票面利率1.5%的優先債券，規模高達7.5億歐元（約新台幣272億元）。

沃旭能源資深財務副總經理安德森（AllanAndersen）表示，沃旭由丹麥政府持股50.1%，加上投資評等達BBB+，財務絕對可以在台灣彰化外海實現沃旭的風場計畫，加上大量新台幣融資需求，雖然現在法規上有所限制，未來也希望在台灣發行以新台幣計價的綠色債跟公司債，專門投資綠能發展。

沃旭能源財務長溫浩特（Marianne Wiinholt）表示，沃旭能源現在世界各地，主要有三個重點發展區域，首要是歐洲共有23個風場已經商轉，尚有5個建構中；如果離岸風電在台灣順利發展，在亞太地區可能可以再進一步向日本、南韓、印度及越南輸出經驗，成為沃旭第二大重點開發區域，第三就是美國東岸。

沃旭能源自1991年起就開始開發離岸風場，累積至今已經有8.9GW裝置容量，建置超過1000架離岸風機。（編輯：張均懋）1070307