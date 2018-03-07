NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈阿喵這表情超厭世　網友看後全融化德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

歐商進軍台灣風電 盼推動綠色債市場

中央社2018/03/07 15:48
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃雅娟台北7日電）全球最大離岸風電開發商沃旭能源，爭取台灣離岸風電遴選資格，單一風場投資金額約新台幣900至1100億元，由於在歐洲已經有發行綠色債的經驗，期待也能推動台灣綠色債市場。

全球最大離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）今天舉行財務策略研討會，分享目前在台灣彰化外海申請4個離岸風場的融資策略，與國內約60位金融業高階主管會面。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，申請的風場總裝置容量為2.4GW，如果順利取得遴選資格，預計可以在2021至2025年併網，總投資金額為新台幣3800億元，未來包括開發、營運、運維等，至少25年以上會在台灣投資經營。

沃旭能源指出，在台灣投資風場金額，每個單一風場約新台幣900至1100億元，由於經濟部能源局3月底收件，4月才會公布遴選結果，單一開發商最多能取得1.2GW的裝置容量，相關資金將由企業自有資本跟母公司Orsted A/S提供全額擔保，向台灣本地金融機構取得新台幣融資。

柏森文表示，目前陸上變電站電纜等工程，投資金額約30億元，已經有3家公司競標，預計今年就可確定合作廠商。而海下基礎設施的生產，初估約占整體風場資本支出約10%至20%。

至於跟台灣的銀行融資金額，估計大約在30%至50%，單一風場最大融資金額估計約為新台幣500億元，未來如果法規允許，也可能部分透綠色債跟公司債來籌措資金。沃旭能源2017年11月就發行了票面利率1.5%的優先債券，規模高達7.5億歐元（約新台幣272億元）。

沃旭能源資深財務副總經理安德森（AllanAndersen）表示，沃旭由丹麥政府持股50.1%，加上投資評等達BBB+，財務絕對可以在台灣彰化外海實現沃旭的風場計畫，加上大量新台幣融資需求，雖然現在法規上有所限制，未來也希望在台灣發行以新台幣計價的綠色債跟公司債，專門投資綠能發展。

沃旭能源財務長溫浩特（Marianne Wiinholt）表示，沃旭能源現在世界各地，主要有三個重點發展區域，首要是歐洲共有23個風場已經商轉，尚有5個建構中；如果離岸風電在台灣順利發展，在亞太地區可能可以再進一步向日本、南韓、印度及越南輸出經驗，成為沃旭第二大重點開發區域，第三就是美國東岸。

沃旭能源自1991年起就開始開發離岸風場，累積至今已經有8.9GW裝置容量，建置超過1000架離岸風機。（編輯：張均懋）1070307

專家：陸核潛艇噪音降低 ...人性至上vs美國優先 台灣...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan