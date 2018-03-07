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偏鄉推廣美學啟蒙　五校聯展獻「禮物」

記者金武鳳／台中報導2018/03/07 16:22
▲台中某建商長期支助偏鄉教育，去年更推動「美學啟蒙上山」，今起五校聯展獻「禮物」。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.7)
▲台中某建商長期支助偏鄉教育，去年更推動「美學啟蒙上山」，今起五校聯展獻「禮物」。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.7)

對於偏鄉孩子，除了物資捐贈，還能做些什麼？台中美宅建商精銳建設，去年發起「許願樹‧美學啟蒙上山計畫」，歷經一學期送暖到偏鄉的美學啟蒙教學，今天5所學校的孩子，以「禮物」為題展出150件作品，件件洋溢創意與純真童趣，讓人驚豔。精銳副董事長王碧竣邀請你，一起前來賞畫，給孩子愛的鼓勵與抱抱。

一向致力公益的精銳建設，長期關注偏鄉小學，長達12年贊助南投法治與地利國小學童營養午餐外，也注意到偏鄉教育資源不足，多年來，出錢出力充實二校行動圖書館、電腦教室、支持各類型藝文活動等等。去年，精銳建設更進一步推動「許願樹」計畫，期望彌補偏鄉美感教育資源的不足，用「啟蒙和陪伴」，帶給孩子們更有意義的協助。


▲徜徉在山林中的孩子，因為有美學啟蒙，作品中處處可見生活中的元素，已透過美學啟發執潛天賦。（圖／精銳提供）

王碧竣表示，相對於直接挹注金錢，美學啟蒙計畫的執行，難度更高。為了落實「美學上山」計畫，在偏鄉五位校長支持下，精銳號召美學專業教師深入偏鄉，透過陪伴與引導教學，啟發孩子對自我天賦的認知，並循序漸進的引導孩子在生活中發掘美感元素，由展出的作品，在在可見美學已扎根在他們的生活中。


▲來自山中的女孩柯姉希，開心的展示自己作品「山中星空」，洋溢夢幻色彩（圖／金武鳳攝 , 2018.3.7)

五所參與許願樹美學啟蒙的學校，除了南投法治與地利外，由於精銳董事長徐日新希望延續父親徐振衡回饋家鄉遺願，也將苗栗大湖國小、國中、華興國小三所學校納入計畫，為其量身打造美學啟蒙課程。

經過一學期的啟蒙教育，五所學校學生繳出亮眼成績，他們以「禮物」為題，在AAM精銳藝術館展出150件作品，包括水彩畫、工藝與拼貼、陶土及摺紙等，件件充滿純真童趣與創意。參與教學的謝項如說，孩子們熱情投入，在她設計的摺紙課，一位幾乎被師長認為是自閉的孩子，竟然廢寢忘食的埋頭創作，讓人驚見他執潛的天賦。

校長吳雲道說，因為偏鄉的地理條件，這類型的啟發課程嚴重不足，美學啟蒙為孩子們打開一扇窗，看見更多的可能性，這不是體制內的美術課可以辦到的，感謝企業願意為孩子出力，更期待有更多企業參與。


▲配合聯展，精銳採用孩子作品製作的限量抱枕，凡參觀畫展後，留下鼓勵信卡者，皆有機會獲得愛的抱枕（圖／金武鳳攝 , 2018.3.7)

配合小小藝術家的聯展，精銳舉辦「愛的抱抱」活動，由參與美學課程的孩子，各自選出一件最喜歡的作品，做成2顆暖心抱枕，1顆自己保留，另1顆要送給關心這個計劃的朋友。凡在展期裡至現場寫下給孩子們「鼓勵的話」投入摸彩箱，精銳將隨機抽出150位幸運者，有機會獲得小小藝術家的限量抱枕，預訂5/10在「Lion's Talk 獅子講」臉書粉絲頁公布名單。

關鍵字精銳建設許願樹愛的抱抱
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