原來靠它就可以　驅邪避凶小雨傘

長輩耳提面命室內不打傘，說是容易招陰，且給人一種破敗感。想像一個畫面，外面下大雨裡面下小雨，滿屋子的鍋碗瓢盆都在裝水，在拿著一把傘坐在床上，怎麼想都覺得不吉利。加上聶小倩躲在雨傘裡移動自如的印象太深刻，一開傘聶小倩就跑出來也太驚嚇了。傘和散同音，屋裡開傘不就象徵一家子都散了。

（文／林書竹 中正路神聖大學宗教研究者）一把傘，遮陽避雨，避邪擋煞。雨傘的來源已不可考，相傳是魯班的妻子雲氏心疼丈夫出外工作日曬雨淋，而發明了第一把傘。剛完結的《花遊記》三藏也是隨身一把小黃傘，傘在我們的生活與民俗中有著不可或缺的重要地位。

人家說只要看新娘頭上遮的是米篩還是黑傘就知道，新娘是不是帶球結婚。傳統認為未婚懷孕是污辱家門的事情，才會使用黑傘。但現在隨著地區不同，使用黑傘的意義也不同。像是北部考慮到米篩只使用一次，大多都改採黑傘。而中南部則會遵循傳統，而且一定要帶把的雨傘，代表為夫家帶來兒子，女性再嫁也會使用黑傘。

大家別忘了傘也有除穢擋煞的功能，在跳鍾馗儀式中，開傘轉動以驅逐邪魔。或是上周才剛完結篇的《花遊記》，三藏小時候就是靠著外婆給的小黃傘趕走惡鬼。遶境時，開路隊伍配有涼傘，也是為了阻擋天地間的汙穢之物接近。

2015年鹿港天后宮和設計師合作開發的平安傘。隨時隨地都能仰望木匠王樹發，以16組斗栱組砌，8角形的每邊出1栱，每栱再升二斗齊集頂心，並雕刻蓮花於頂心明鏡，又稱蜘蛛結網的藻井設計。用八卦藻井作為元素，將媽祖的祝福帶著走。

隨著科技的進步，傘已經進步到風也吹不壞，重摔、拽打也不歪，看著購物台的宣傳展示，彷彿成了移動式銅牆鐵壁，但其在民俗上的意義仍繼續存在我們生活之中。

延伸閱讀：

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資料來源：

維基百科－傘

八卦藻井：鹿港天后宮 與 鹿港龍山寺

走近非遺：中國民間傘藝的活化石——油紙傘

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