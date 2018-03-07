澳洲發現132年前瓶中信 創最古老紀錄

（中央社墨爾本7日綜合外電報導）專家表示，澳洲沙灘上發現已知最古老的瓶中信，這是132年前為了追蹤洋流，從印度洋（Indian Ocean）一艘德國船隻上拋進大海的瓶中信。

路透社與澳洲廣播公司報導，伊曼（Tonya Illman）1月在西澳省（Western Australia）首府伯斯（Perth）以北180公里的偏遠沙丘上，發現這個沒有軟木塞或蓋子的荷蘭杜松子酒瓶。

伊曼和家人在瓶內發現用細繩綁著、緊緊捲起的紙條，上面寫著1886年6月12日和船名「鮑拉」（Paula）。