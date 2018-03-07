澳洲發現132年前瓶中信 創最古老紀錄

（中央社墨爾本7日綜合外電報導）專家表示，澳洲沙灘上發現已知最古老的瓶中信，這是132年前為了追蹤洋流，從印度洋（Indian Ocean）一艘德國船隻上拋進大海的瓶中信。
路透社與澳洲廣播公司報導，伊曼（Tonya Illman）1月在西澳省（Western Australia）首府伯斯（Perth）以北180公里的偏遠沙丘上，發現這個沒有軟木塞或蓋子的荷蘭杜松子酒瓶。
伊曼和家人在瓶內發現用細繩綁著、緊緊捲起的紙條，上面寫著1886年6月12日和船名「鮑拉」（Paula）。
伊曼說：「我們把它帶回家烘乾，打開紙條後，看見它是張德文打字的表格，上頭還有非常淡的德文手寫字跡。」
她的丈夫上網搜尋發現，這是德國海軍天文台（Deutsche Seewarte）1864年至1933年所做的實驗。當時天文台請多位船長把瓶子拋進大海，每瓶都寫有日期、船名、拋出的座標位置、船隻母港和目的地。
伊曼的丈夫金（Kym）說：「顯然地，這讓人非常興奮，但我們需要更多資訊。」「我們想知道，我們發現的是具有重大歷史意義的東西，還是非常有創意的惡作劇。」
於是伊曼和家人把東西帶到西澳博物館（WesternAustralian Museum），博物館請德國和荷蘭專家鑑定後，證實瓶子是19世紀在荷蘭製造，紙張符合那個年代，船隻「鮑拉」1886年也確曾從英國卡地夫（Cardiff）航行到印尼錫江（Makassar），和瓶中信所寫的內容相符。（譯者：葉俐緯/核稿：鄭詩韻）1070307