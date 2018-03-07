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中央社

人性至上vs美國優先 台灣移民二代要選美總統

中央社2018/03/07 15:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約6日綜合外電報導）美國總統川普上週已覓妥尋求2020連任的競選操盤手，民主黨內也不乏有人布局，其中最特別的是台灣移民二代楊安澤，他主打「人性至上」競選口號，挑戰川普高喊的「美國優先」。

楊安澤（Andrew Yang）在自己的競選網頁表示，他1975年出生於紐約市郊，父母都是1960年代從台灣移民到美國。交遊廣闊的楊安澤目前是紐約的生意人，曾在紐約成立非營利機構「為美國創業」（Venture ForAmerica）。

「紐約時報」（NYT）報導，許多尋求2020年總統選舉黨內提名的民主黨人，大多會聚焦於捍衛「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）、重返巴黎氣候協定等核心議題，但只有一人關注未來可能的機器人末日（robot apocalypse），那個人就是楊安澤。

現年43歲的楊安澤受訪時說：「要破壞社會穩定，你只需自駕車就能辦到。」他指出，這將使100萬名美國大卡車駕駛失業，當中94%是男性，平均教育程度為高中或大學讀了一年，足以造成街頭暴動，還有其他許多行業也會因AI衝擊出現失業潮。

為抵擋即將進入的機器人時代，楊安澤正推動他所謂的「自由紅利」（Freedom Dividend）－向18到64歲、無論有無收入或就業的美國民眾，每月發放1000美元支票，但為避免影響到醫療與健保，領取像是營養補充援助計畫（Supplemental Nutrition AssistanceProgram）等福利的民眾，得在原有福利與自由紅利間擇一。

已婚並育有2子的楊安澤個性外向、講話快速。他認為川普之所以會當選，就是民主黨自動放棄了在密西根、俄亥俄、賓夕法尼亞、威斯康辛等州400萬的藍領製造業選民。

楊安澤的競選口號主打「人性至上」（HumanityFirst），挑戰川普的「美國優先」（America First）。此外，他還有一些激進的點子，像是要指派一位白宮心理師、將4月15日改為國定假日「以便讓繳稅變有趣」等。

楊安澤去年11月向美國聯邦選舉委員會（FederalElection Commission）遞交正式參選文件後，已募得13萬美元（約新台幣383萬元）的競選經費，他說有信心最後能從科技業與其他領域的支持者募得數百萬美元經費。（譯者：陳亦偉/核稿：劉淑琴）1070307

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