人性至上vs美國優先 台灣移民二代要選美總統

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國總統川普上週已覓妥尋求2020連任的競選操盤手，民主黨內也不乏有人布局，其中最特別的是台灣移民二代楊安澤，他主打「人性至上」競選口號，挑戰川普高喊的「美國優先」。

楊安澤（Andrew Yang）在自己的競選網頁表示，他1975年出生於紐約市郊，父母都是1960年代從台灣移民到美國。交遊廣闊的楊安澤目前是紐約的生意人，曾在紐約成立非營利機構「為美國創業」（Venture ForAmerica）。

「紐約時報」（NYT）報導，許多尋求2020年總統選舉黨內提名的民主黨人，大多會聚焦於捍衛「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）、重返巴黎氣候協定等核心議題，但只有一人關注未來可能的機器人末日（robot apocalypse），那個人就是楊安澤。