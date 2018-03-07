柯建銘：解決低薪問題 縮短學用落差

柯建銘指出，產業缺工是台灣經濟發展面臨的重要問題。數據顯示，市場有人力需求，企業卻找不到人。這就表示產業需求與勞動市場的期望、能力有落差。這個問題必須積極面對、提出有效的對策。

民進黨中常會下午邀請勞動部政務次長施克和以「穩定產業缺工策略」為題進行專案報告，柯建銘聽取專案報告後做了以上表示。

（中央社記者范正祥台北7日電）民主進步黨中央常務委員會代理主席柯建銘今天在中常會中，針對產業缺工提出因應對策，他指出，讓婦女、中高齡勞動者能夠再投入職場，解決低薪問題，縮短學用落差。

他表示，讓婦女、中高齡勞動者能夠再投入職場，除了可以開發勞動力，也能讓這些具有技術、能力的勞工在產業轉型過程中，提供重要的貢獻。要讓這些人再進入職場，考驗政府媒合的能力。

柯建銘說，解決低薪問題是政府的責任，政府已提出包括產業升級、企業診斷、產業人才能力鑑定、改善工作環境、持續推動最低工資法等改善方法，「我要特別提醒行政團隊，這些方法都需要時間，面對勞工的期待，雖然有壓力，我們一定要堅持下去。」

此外，柯建銘指出，縮短學用落差也是很重要的面向，請勞動部、教育部持續推動相關政策。地方政府也能提供許多經驗和協助，讓企業、政府、學校一起合作，建立一個勞動力與產業需求切合、永續的教育系統。（編輯：張良知）1070307