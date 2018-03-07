毒品通緝犯險被錯放 特殊體味讓他露餡

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）劉姓男子到南投縣偏鄉山區打工，警方臨檢一度以為他是外籍移工，但劉男以流利閩南語否認，不過員警卻聞到「安味」，進一步查證身分，發現劉男因毒品案遭通緝，逮捕法辦。

設籍新北市26歲劉姓男子因毒品案遭通緝，經友人介紹輾轉來到南投縣信義鄉做水利工程，南投縣政府警察局信義分局昨天晚間執行擴大臨檢勤務，發現劉男神色異常，經警用行動電腦查出通緝在案，並在身上起出毒品及吸食器，詢問後今天移送南投地檢署偵辦。

信義分局副分局長張瑞忠今天說，警備隊長廖源明帶班擴大臨檢，發現劉男長相酷似外籍移工，劉男雖以流利閩南語應答，但精神略顯恍惚，且身上散發吸毒者常有的特殊體味，經查發現劉男因毒品案遭新北地檢署通緝，劉男自知難逃法網，再從口袋掏出0.8公克毒品安非他命。