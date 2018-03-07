看圖說股市：信用卡註銷及拖欠率 將是下次金融海嘯導

美國中低收入消費者的金融脆弱性，是一個預測美股大跌的指標。美國聯準會 Fed 最近報告指出，美國消費者非抵押貸款債務從未如此的高，截至 2017 年 12 月 31 日，美國家庭擁有創紀錄的 1 兆美元信用卡債 (循環貸款)、刷新紀錄的 1.3 兆美元汽車貸款、及再次創紀錄的 1.5 兆美元學生貸款。

尤其是信用卡債及汽車貸款這兩項，拖欠率近期開始逐漸增加。同時，信用卡註銷 (charge off) 金額的穩定成長，也開始受到經濟學家的注意。

信用卡公司註銷率 / 圖：ZeroHedge

一項驚人的發現顯示，雖然美國大型銀行佔據了大部份的發卡量，同時也佔據了信用額度較優的客群 (也使得信用卡註銷率較低)，但資產管理公司 TCW 的 Chet Melhotra 提道，美國小型銀行 - 也就是依資產額不達前 100 名 - 近期的註銷率達 7.9%，近上次 2008 年的金融風暴水位。