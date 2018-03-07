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看圖說股市：信用卡註銷及拖欠率 將是下次金融海嘯導

鉅亨網2018/03/07 16:07
鉅亨網 / NOWnews
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美國中低收入消費者的金融脆弱性，是一個預測美股大跌的指標。美國聯準會 Fed 最近報告指出，美國消費者非抵押貸款債務從未如此的高，截至 2017 年 12 月 31 日，美國家庭擁有創紀錄的 1 兆美元信用卡債 (循環貸款)、刷新紀錄的 1.3 兆美元汽車貸款、及再次創紀錄的 1.5 兆美元學生貸款。

尤其是信用卡債及汽車貸款這兩項，拖欠率近期開始逐漸增加。同時，信用卡註銷 (charge off) 金額的穩定成長，也開始受到經濟學家的注意。

信用卡公司註銷率 / 圖：ZeroHedge
信用卡公司註銷率 / 圖：ZeroHedge

一項驚人的發現顯示，雖然美國大型銀行佔據了大部份的發卡量，同時也佔據了信用額度較優的客群 (也使得信用卡註銷率較低)，但資產管理公司 TCW 的 Chet Melhotra 提道，美國小型銀行 - 也就是依資產額不達前 100 名 - 近期的註銷率達 7.9%，近上次 2008 年的金融風暴水位

報導指出，如金融海嘯真的發生，上一次由房貸引發爆點，則下一次有望由信用卡卡債引發。

隨著經濟體系下滑，為了尋求更高的收益率客群，大型及小型銀行都進入信用卡市場。競爭愈演愈烈，大銀行以現金獎勵和消費積分兌現假期來吸引客戶，而較小的銀行通過放寬信貸評分來保持競爭力。但即使經濟正在改善，失業率也接近歷史新低的水平，但似乎是暴風雨來臨的前夕。

信用卡金額拖欠率 / 圖：ZeroHedge
信用卡金額拖欠率 / 圖：ZeroHedge

鹽湖城消費者律師事務所 Lexington Law 律師指導律師 John Heath 提道，「次級借款人似乎是銀行用搶的」，認為銀行已開始不顧一切而追求高報酬率，使無法償還信用卡卡債的顧客，從大銀行轉移至小銀行。

信用卡顧問公司 RK Hammer 執行長 Robert Hammer 認為，小銀行為大銀行的現行指標，無論消費者信心有多高，該來的擋不掉。

消費者信心（綠）、可支持金額存款率（紅）/ 圖：ZeroHedge
消費者信心（綠）、可支持金額存款率（紅）/ 圖：ZeroHedge
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關鍵字信用卡註銷拖欠信用金融風暴headline
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