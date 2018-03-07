奇力新前2月合併營收增近7% 3月動能強

奇力新自結2月合併營收7.8億元，較1月減少31.60%，比去年同期減少9.22%。累計今年前2月合併營收19.22億元，較去年同期成長6.92%。

飛磁2月個別營收1.71億元，較1月減少16.23%，較去年同期成長3.79%，累計今年前2月營收3.74億元，較去年同期成長5.67%。

奇力新2月營收較1月減少，主要是SAP系統停止一週接單出貨，加上農曆年假，2月出貨工作天數較1月大幅減少，公司指出是暫時性的延遲，不會影響單季度出貨總金額。

展望未來，奇力新2月延遲出貨訂單已在3月初陸續出貨，且大、小尺寸Molding類產品及小尺寸射頻電感接單暢旺，包括手機、網通、資通、消費、工業、車用等品牌客戶新承認品項持續發酵，預期3月營收可較2月大幅拉升。

旺詮因電阻需求持續暢旺，市場供需失衡，公司因存貨庫存水位低，近日對厚膜電阻客戶發出再漲價通知，目前訂單能見度佳，加上漲價後厚膜電阻訂單大量湧入，後續營收動能可期。

奇力新新集團規劃今年業績成長兩位數幅度，毛利率提升，各事業體邁向世界前3大。

法人預估，今年奇力新毛利率有機會落在30%到40%區間。

新的奇力新集團積極布局汽車電子領域，預估今年到2019年，車用電子和工業應用占新的奇力新集團整體業績比重，可到20%。

法人預估，奇力新3階段廠房今年第2季可營運量產，總產能可倍數成長，預估越南廠第一期產能全開，可占公司整體營收約25%到30%。（編輯：張均懋）1070307