中市文山垃圾掩埋場 啟動文山綠光計畫

文山綠光計畫開工典禮今天舉行，林佳龍、立委黃國書、台中市環保局長白智榮、社會局長呂建德及台中市議員何文海、張耀中、劉士州、尤碧鈴等人都出席。

台中市政府環保局持續推動綠能循環經濟，復育文山垃圾掩埋場為生態園區，並啟動「文山綠光計劃」，採公私協力方式，由市府提供土地，得標廠商禾霖能源股份有限公司投資新台幣2.9億元興建營運，在復育完成的一、二期掩埋場中約4.8公頃範圍，協力興建太陽能光電系統，預計6月底完工。

林佳龍表示，台中致力發展綠能經濟，文山綠光計畫把大家避之唯恐不及的「鄰避」設施變成「鄰聚」設施，同時又能達到公益效果，可以說是一舉多得。

林佳龍指出，開發低污染能源及改善空污是台中市現階段的首要任務，除了針對空污提出86項改善措施，降載量達到全國第一，外埔綠能生態園區的稻稈發電技術，也將運用在今年花博廢棄物處理，更加強循環經濟效率，不但減少環境負荷、降低空污，且將綠電收入回饋地方做公益，讓台中綠能經濟往前邁一大步。

黃國書表示，綠能是台灣十分重要的產業，許多年輕人為非核家園目標努力，文山復育公園是全台灣最大的掩埋場綠能計畫，將成為台灣的綠能計畫典範。

白智榮指出，文山掩埋場是一座兼具垃圾掩埋與環境教育功能的生態園區，未來所產生的電力將全數售給台電，售電所得14%回饋市府，其中5%專款做為地方公益使用，捐助社會局食物銀行及各社福團體，9%進公庫統籌分配。（編輯：劉政權）1070307