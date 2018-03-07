NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈阿喵這表情超厭世　網友看後全融化德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

中市文山垃圾掩埋場 啟動文山綠光計畫

中央社2018/03/07 15:58
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府啟動文山綠光計畫，復育文山垃圾掩埋場為生態園區，建置全台掩埋場最大太陽能電廠，台中市長林佳龍今天在開工典禮中表示，將讓台中綠能經濟往前邁一大步。

台中市政府環保局持續推動綠能循環經濟，復育文山垃圾掩埋場為生態園區，並啟動「文山綠光計劃」，採公私協力方式，由市府提供土地，得標廠商禾霖能源股份有限公司投資新台幣2.9億元興建營運，在復育完成的一、二期掩埋場中約4.8公頃範圍，協力興建太陽能光電系統，預計6月底完工。

文山綠光計畫開工典禮今天舉行，林佳龍、立委黃國書、台中市環保局長白智榮、社會局長呂建德及台中市議員何文海、張耀中、劉士州、尤碧鈴等人都出席。

林佳龍表示，台中致力發展綠能經濟，文山綠光計畫把大家避之唯恐不及的「鄰避」設施變成「鄰聚」設施，同時又能達到公益效果，可以說是一舉多得。

林佳龍指出，開發低污染能源及改善空污是台中市現階段的首要任務，除了針對空污提出86項改善措施，降載量達到全國第一，外埔綠能生態園區的稻稈發電技術，也將運用在今年花博廢棄物處理，更加強循環經濟效率，不但減少環境負荷、降低空污，且將綠電收入回饋地方做公益，讓台中綠能經濟往前邁一大步。

黃國書表示，綠能是台灣十分重要的產業，許多年輕人為非核家園目標努力，文山復育公園是全台灣最大的掩埋場綠能計畫，將成為台灣的綠能計畫典範。

白智榮指出，文山掩埋場是一座兼具垃圾掩埋與環境教育功能的生態園區，未來所產生的電力將全數售給台電，售電所得14%回饋市府，其中5%專款做為地方公益使用，捐助社會局食物銀行及各社福團體，9%進公庫統籌分配。（編輯：劉政權）1070307

柯建銘：解決低薪問題 縮短...日本台灣交流協會遭潑漆 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan